مخالفات المباني.. الداخلية تضبط 836 من المعتدين على أملاك الدولة في يوم

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الأربعاء- عن إلقاء القبض على 836 من المعتدين على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفي قرارات إيقاف أعمال بناء المساكن الخاصة، خلال 24 ساعة.

وواصلت أجهزة الداخلية شن الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية لتنفيذ قرارات الإزالة، وضبط المخالفين.

وقالت الداخلية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه في إطار جهودها لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون.

وتابعت: وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لكافة صور التعديات بالبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

وأشارت إلى مواصلة جهودها فى ضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة محافظات الجمهورية.

وأكدت على اتخاذ أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال المضبوطين، في ظل مواصلة جهود ضبط المخالفين.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد وجه بإزالة كافة التعديات، قائلًا أنها تدمر البلد ولن يسمح بذلك.