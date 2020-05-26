مخالفات الحظر.. الشرطة تمنع حفل زفاف وتضبط منطقة ملاهي بالجيزة (فيديو)

تمكن رجال الشرطة من منع إقامة حفل زفاف وضبطوا منطقة ملاهي، بمحافظة الجيزة، وألقوا القبض على القائمين عليها بسبب مخالفة قرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن الحظر والإجراءات الإحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

رصد مخالفات الحظر

جاء ذلك خلال مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لجهودها في رصد مخالفات الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وضبط القائمين عليها.

تفاصيل الواقعة الأولى أكدتها المعلومات والتحريات إقامة حفل عرس، بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وبالانتقال والفحص، ضبط صاحب الحفل ومالك الفراشة، وبالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق إزالة الإشغالات المتواجدة بالشارع، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة.

وبمنطقة الهرم، أكدت المعلومات والتحريات استئجار أحد الأشخاص قطعة أرض مساحتها 1000 متر، بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وكشفت أنه يستخدمها كملاهي أثناء فترة الحظر، وبالانتقال والفحص ألقي القبض عليه، وتبين إقامته 22 أرجوحة.

مطاعم مخالفة

وألقت القبض على 3 عمال في مطعم لتجميعهم المواطنين أثناء فترة الحظر.

أكدت المعلومات والتحريات، أن المسئولين عن أحد المطاعم، بدائرة قسم شرطة الأهرام، ببيع الوجبات السريعة للمواطنين أثناء فترة الحظر وتواجد عدد من المواطنين أمام المحل.

وبالانتقال والفحص ضبط 3 عاملين بالمحل، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

في سياق متصل، ضبطت أجهزة الأمن 274 مخالفة لقرار الحظر بمجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية خلال 24 ساعة، على مستوى الجمهورية.

تنفيذ قرارات الوزراء

من جانبها، وصلت أجهزة وزارة الداخلية متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الإحترازية، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، التي تهدف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ونشرت وزارة الداخلية، فيديو يوضح جهودها فى تنفيذ القرارات، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”يوتيوب”.

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