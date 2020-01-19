مخالفات «التجاري» تسجل أعلى قيمة بلائحة تقنين البناء على أراضي الدولة ببورسعيد

انتهت لجان التصالح مع الدولة التى شكلها المحافظ اللواء عادل الغضبان بالقرار رقم 513 لسنة 2019 إلى لائحة تضمنت تقديرا لسعر المتر المسطح فى ثماني مناطق تشمل أحياء المحافظة المختلفة.

بدأت محافظة بورسعيد تفعيل تعليمات الحكومة بشأن تقنين التصالح فى بعض المخالفات الخاصة بالبناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وانتهت لجان التصالح مع الدولة التى شكلها المحافظ اللواء عادل الغضبان بالقرار رقم 513 لسنة 2019 إلى لائحة تضمنت تقديرا لسعر المتر المسطح فى ثماني مناطق تشمل أحياء المحافظة المختلفة.

وتصدرت قيمة المتر المسطح لمخالفات البناء لأغراض تجارية 2000 جنية بحي الشرق أرقي احياء بورسعيد، فيما قدرت لجان التصالح 1500جنية لسعر المتر بحي بورفؤاد ثم 1400لحي العرب و1200 للمناخ و1000 للضواحي و 850 للزهور و 700 للجنوب والغرب.

وحددت لجنة تقدير مخالفات البناء اقل فئاتها بالنسبة لمقابل التصالح وتقنين الاوضاع للاستخدامات المختلفه للاغراض الصناعية.

وسجلت الاغراض الصناعية أقل القيم التقديرية للتصالح فى مخالفات البناء، حيث بلغت قيمة المتر بحى الشرق وبورفؤاد 600 جنيه، و500 للمتر بالعرب، و400 جنية للمناخ والضواحي والزهور و350 جنيه للجنوب والغرب.

بينما تقاربت قائمة تقديرات المتر المسطح الخاصه للأغراض السكنية والادارية، التى شملتها لائحة تقدير مخالفات البناء للتصالح مع الدوله لتسجل 1700 جنيه للأراضي بحى الشرق و600 جنيه للأراضي بحي غرب بورسعيد.