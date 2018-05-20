مخالفات البنية التكنولوجية والكريديت وراء الوقف المتتالى لشركات سمسرة

شريف عمر:أدى عدم التزام الشركات بمعايير البنية التكنولوجية الواردة بالقرار 1005، بجانب منح كريديت غير قانونى للعملاء، وانخفاض الملاءة المالية، لصدور قرارات متتالية بالإيقاف المؤقت لنحو 6 شركات سمسرة.وشملت القرارات التى صدرت من إدارتى الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة العضوية بالبورصة، كلا من ا

شريف عمر:

أدى عدم التزام الشركات بمعايير البنية التكنولوجية الواردة بالقرار 1005، بجانب منح كريديت غير قانونى للعملاء، وانخفاض الملاءة المالية، لصدور قرارات متتالية بالإيقاف المؤقت لنحو 6 شركات سمسرة.

وشملت القرارات التى صدرت من إدارتى الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة العضوية بالبورصة، كلا من المجموعة الدولية، والجزيرة، العربية للسمسرة بالاوراق المالية، وإحدى شركات السمسرة بالإسكندرية.

وجاءت قرارات الرقابة المالية والبورصة فى الوقت الذى تشهد فيه سوق المال انتعاشة فى أحجام التداول، وهو ما تزامن مع تشديد الإجراءات الرقابية والعقابية، فيما يرتبط بمخالفات المتلاعبين.

وكانت الرقابة المالية قد أصدرت قرارا رقم 1005 خلال ديسمبر 2013 بشأن تنظيم متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازم توافرها لدى شركات السمسرة، تضمن عدة مواد تنظم وسائل الاتصال والتفاصيل الفنية للربط مع البورصة والمقاصة، فضلاً عن أنواع أنظمة التشغيل والخوادم بالشركات ومواصفاتها، وبرامج حماية وتأمين المعلومات، وزمن الاحتفاظ بالسجلات، فضلاً عن وجود مقر احتياطى للطوارئ، والمتطلبات الخاصة بالشركات العاملة بمجال التداول عبر الإنترنت، وتشمل سرعة خطوط الاتصال بالإنترنت، ونظم التحقق من شخصية العميل، وضوابط التوقيع الإلكترونى.

وقال عونى عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية، إن الشعبة تنوى مخاطبة الرقابة المالية، والبورصة لإعادة النظر من جديد فى ملف معاقبة شركات السمسرة، من خلال منح الشركات المخالفة مهلة زمنية لإزالة المخالفات المرصودة من لجان التفتيش أو العضوية، بدلاً من قرار الإيقاف والمنع من التداول.

وتابع عبدالعزيز: وقف شركات السمسرة من التداول عقوبة عنيفة للغاية، وتؤثر سلبًا على سمعة الشركة، وقد تؤدى لحرمانها من العملاء فى حال طول فترة الوقف.

وعن عدم التزام شركات السمسرة بمعايير الملاءة المالية، قال إن الشركات نفسها صاحبة الخطأ الأصيل فى هذا الملف، ففى حال رغبة الشركات فى التوسع فعليها تحمل تبعات التوسع مالياً، خاصة أن إضافة مزيد من خطوط الربط والتطوير التكنولوجى تتطلب آلاف الجنيهات.

وعلمت “المال” أن هيئة الرقابة المالية أوقفت إحدى شركات السمسرة العاملة فى الإسكندرية عن التداول بالبورصة، فى ظل عدم التزامها بمعايير البنية التكنولوجية، وذلك يوم 17 أبريل الماضى، ومن المقرر اطلاع الهيئة على التظلم المقدم من الشركة يوم 23 مايو المقبل.

وأدى عدم توافق شركة المجموعة الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية، مع متطلبات القرار 1005 الخاص بتطوير البنية التحتية التكنولوجية، لصدور قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية، بوقف المجموعة لمدة شهر.

وقال محسن السلامونى، العضو المنتدب للمجموعة الدولية، إن الرقابة المالية أصدرت قرارها وقف الشركة بداعى عدم توافقها مع الاشتراطات التكنولوجية اللازمة للربط مع البورصة وشركة مصر المقاصة، وردت الشركة على ذلك بالتوضيح أنها تعاقدت مع كيان متخصص لتنفيذ تلك المتطلبات.

وتابع السلامونى: رغم توضيح موقفنا للهيئة، لكنها قررت وقف الشركة لمدة شهر.

وعلمت «المال» أن الرقابة المالية قررت معاقبة المجموعة الدولية لوجود مخالفات أخرى، أيضًا تتعلق بمنح تمويل وكريديت للعملاء غير قانونى، وبقيمة مرتفعة، بالإضافة لتعامل أحد العاملين بالبيع والشراء فى الأوراق المقيدة.

وأشار السلامونى إلى أن الشركة تسعى لمضاعفة رأسمالها فى العام الحالى، بهدف إضافة الأنشطة المتخصصة كالبيع والشراء فى الجلسة الواحدة T+0، والشراء الهامشى، بجانب إضافة رخصتى الترويج وتغطية الاكتتابات، والاستشارات المالية.

واحتلت شركة المجموعة الدولية للسمسرة، المرتبة 107 فى قائمة ترتيب تعاملات شركات السمسرة، خلال العام الماضى، بعد أن حققت قيم تداول بلغت 270.838 مليون جنيه، ويبلغ رأسمالها حاليًا 10 ملايين جنيه، ويضم هيكل الملكية كلا من بنك قناة السويس، وشركة الإسكندرية للأوراق المالية، ومجموعة جى إم إتش الإنجليزية المتخصصة فى مجال الأوراق المالية والبورصات، بجانب أفراد آخرين.

ومنذ أسبوعين قررت الرقابة المالية إيقاف شركة العربية للسمسرة فى الأوراق المالية، عن الاستفادة من نظام التداول فى البورصة لمدة شهر، وعلمت المال أن عدم التزام الشركة بمتطلبات القرار 1005 كانت السبب الرئيسى فى الإيقاف، بجانب مخالفات أخرى بالملاءة المالية ومنح كريدت للعملاء.

واحتلت العربية المركز 37 بين شركات السمسرة خلال تعاملات العام الماضى، بعد أن حققت قيم عمليات وصلت الى 3.1 مليار جنيه، وحصة سوقية %0.5.

فى حين أعلنت لجنة العضوية بالبورصة، حظر استفادة شركة الجزيرة لتداول الأوراق المالية من نظم التداول المعمول بها فى البورصة والخدمات والتسهيلات التى تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أى من العاملين بشركة الجزيرة، فى قاعة التداول، كتدبير احترازى بدءًا من جلسة 13 مايو، وذلك لحين تحقق لجنة العضوية من التزام الشركة بتصويب المخالفات المنسوبة إليها.

وقال حسين الصوالحى، العضو المنتدب للجزيرة، إن قرار لجنة العضوية جاء لرؤيتها أن الملاءة المالية للشركة منخفضة، ولا تتناسب مع حجم أعمالها المرتفع، بما قد يعرض السوق للخطر، موضحا أن الشركة ردت على كل ملاحظات اللجنة، فى إطار سعيها إلى حل الأزمة.

وتابع: حصلنا على قرض من المساهمين الرئيسيين، حسب الشروط المطبقة فى السوق، كما تخطينا العديد من عمليات المراجعة من جانب جهات سوق المال.

وطالب إدارة البورصة بالتأكد من التزام كل شركات السمسرة بالمعايير الموضوعة، وما إذا كانت تطبق عليهم بعدالة، فى ظل إجراء العديد من شركات السمسرة لنفس الخطوات التى قامت بها الجزيرة، موضحا أن اللجنة لم تمنحهم الفرصة الكافية لإزالة المخالفات المنسوية.

وقال إنهم ملتزمون بقرار لجنة العضوية، وجار السعى إلى إزالة المخالفات فى أقرب وقت، لافتا إلى عقدهم العديد من اللقاءات من اللجنة فى السابق للحل.

وجاءت شركة الجزيرة فى المركز 16 عن تعاملات شهر أبريل الماضى، ونفذت تداولات بقيمة 1.138 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية %1.5، لتتراجع بذلك مركزين عن ترتيبها فى شهر مارس الماضى، والذى حققت فيه تداولات بقيمة 1.523 مليار جنيه، بحصة سوقية %1.8، فى حين احتلت المركز 13 خلال الفترة من شهر يناير إلى أبريل 2018، ونفذت تداولات بقيمة 5.048 مليار جنيه بحصة سوقية %1.9.

فيما قررت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، رفض تظلم إلغاء ترخيص المجموعة الإستراتيجية لتداول الأوراق المالية، وقبوله شكلا، كما قررت وقف شركة ميراكل لتداول الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يومًا تنتهى 5 يونيو المقبل.

يشار إلى أن أول قرارات لجنة العضوية بالبورصة قد تعلقت بآلية الشراء بالهامش، والتى تضمنت إلزام شركات السمسرة بإعداد بيان دورى، يوضح نسب تركز المبالغ المتاحة للشراء بالهامش لدى كل شركة على مستوى كل عميل، وأى مجموعة مرتبطة معه، ونسب التركز على مستوى الأوراق المالية المسموح بمزاولة الشراء بالهامش عليها، على أن تخطر إدارة البورصة بهما فور طلبها، وذلك بهدف حماية التعاملات، وتقليل المضاربات على الأوراق المالية، بجانب إعداد قاعدة بيانات شاملة لطلبات الشراء الهامشى ونوعية الأسهم المستهدفة.