محافظ الإسكندرية : تخصيص 15 مليون جنيه لرصف شوارع حي غرب

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل، لسرعة استكمال أعمال الرصف في جميع الشوارع التي من المقرر رصفها ضمن الخطة الاستثمارية لأعمال الرصف لهذا العام وخاصة في المناطق الاشد احتياجا لذلك.

وأكد الشريف أن المحافظة تعمل علي رفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وأشار المحافظ أنه يتابع عن كثب نسب تنفيذ أعمال رصف الشوارع بجميع الأحياء؛ مضيفا أن نسبة إنجاز أعمال الرصف التي تتم في 24 شارع بحي غرب قد بلغت 95% يأتي ذلك استجابة لمطالب أهالي الحي ، وفي إطار رفع كفاءة الطرق وترميم الشوارع المتهالكة ، مؤكداً أنه تم تخصيص 15 مليون جنية لرصف شوارع حي غرب.

ومن جانبها أشارت المهندسة أمل محمود، أن إجمالي أطوال الشوارع التي يتم رصفها ضمن الخطة الاستثمارية للطرق لهذا العام قد بلغت 9 كيلو متر ، مضيفة أن مديرية الطرق قامت خلال الاشهر الماضية بتحديد 24 شارع ليتم رصفهم بنطاق حي غرب وقد تم الانتهاء من 18 شارع بنسبة 100% وجاري العمل على رصف الـ 6 شوارع المتبقية.