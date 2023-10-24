مخابز «باريس باجيت» تخطط لدخول 12 سوقا في الشرق الأوسط وأفريقيا

أعلنت المجموعة الكورية “إس بي سي” للأغذية والمشروبات أن علامتها التجارية للمخابز “باريس باجيت” سوف تدخل 12 سوقا في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2033، في إطار استراتيجيتها للتوسع، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت الشركة في بيان لها إن سلسلة المخابز التابعة لها وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة “كلداري إخوان” السعودية لتأسيس مشروعهما المشترك في العام المقبل.

يُذكر أن شركة “إس بي سي” هي إحدى الشركات الكورية المرافقة للرئيس الكورى “يون سيوك-يول” في زيارة الدولة التي يقوم بها إلى المملكة العربية السعودية وقطر منذ يوم السبت، مع وضع التعاون الاقتصادي على رأس جدول الأعمال.

وتخطط الشركة لتوصيل الأطعمة الحلال المنتجة في مصنعها قيد الإنشاء في ماليزيا إلى 12 سوقا، من بينها أيضا قطر والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة.

وتهدف الشركة إلى الدخول في سوق الأغذية الحلال في الشرق الأوسط، الذي تبلغ قيمته 2 ترليون وون (1.5 مليار دولار أمريكي)، من خلال الشراكة مع مجموعة “كلداري إخوان”.

وقال البيان إن الشركة دخلت إلى 10 دول بعلامتها المميزة “باريس باجيت” منذ عام 2004، وتجاوز عدد منافذ بيع “باريس باجيت” مؤخرا 500 منفذ.

وقالت الشركة إنها كسبت أكثر من 600 مليار وون من متاجر “باريس باجيت” في الخارج العام الماضي.