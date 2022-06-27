مخابز القاهرة: إنتاج الخبز من البطاطا والدقيق تم تجربته في الوادي الجديد ولاقي استحسانا

قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، إنه تم تطبيق إنتاج الخبز بالبطاطا في محافظة الوادي الجديد، وذلك من خلال إضافة طحين البطاطا لأول مرة بدقيق إنتاج الخبز المدعم .

وأضاف حماد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر أن تجربة إنتاج رغيف الخبز من طحين البطاطا و الدقيق لاقت استحسان من قبل المواطنين .

و تابع حماد أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن اليوم عن دراسة إنتاج الخبز المدعم من طحين البطاطا و الدقيق المدعم .

كان وزير التموين قال في مؤتمر صحفي اليوم الأحد أن دراسة خلط البطاطا المطحونة مع الدقيق لإنتاج الخبز المدعم ستعمل على توفير نحو 500 الف طن قمح مستورد .