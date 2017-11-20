محي الدين: الدين العام والإرهاب تحديات تواجه الاقتصاد الأفريقي

فريق المال قال محمود محي الدين، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، إن هناك ملامح تطور في الاقتصاد الأفريقي تتمثل في نمو الناتج المحلي بدول الشمال، إلا أن مسالة ارتفاع معدلات الدين العام والإرهاب والنزاعات ما زالت تمثل تحديا لنمو اقتصادات هذه الدول. وأشار "محي الدين"، خلال كلمته بالمؤتمر السنوي



فريق المال

قال محمود محي الدين، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، إن هناك ملامح تطور في الاقتصاد الأفريقي تتمثل في نمو الناتج المحلي بدول الشمال، إلا أن مسالة ارتفاع معدلات الدين العام والإرهاب والنزاعات ما زالت تمثل تحديا لنمو اقتصادات هذه الدول.

وأشار “محي الدين”، خلال كلمته بالمؤتمر السنوي الحادي والعشرين لاتحاد البورصات الأفريقية الذي تستضيفه القاهرة، إلى أن القارة الأفريقية تمتلك فرصا للنمو على صعيد القطاع الزراعي الذي يستقطب الكثير من العمالة، إلا أن معدلات الاستثمار في هذا النشاط ما زالت متواضعة.

وأوضح البنك يركز على تقديم التمويلات لقطاعات معينة مثل القطاع الغذائي في حين أن القطاعات الأخرى مثل قطاع الطيران فيرفض تمويلها، لانها مرتبطة أكثر بالقطاع الخاص، وهو كفيل بها.

ولفت إلى أن التعاون ما بين البورصات سيعمل علي تنمية اقتصاديات الدول الإفريقية وذلك من خلال الاهتمام بالحوكمة وتنمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي الأمور التي ركزت عليه البورصة المصرية مؤخراً.

وأكد أن هناك اهتماما بالسندات الخضراء حول العالم مشيرا إلى أنها بلغت نحو 12 مليار وهي وسيلة تساعد على تحقيق التنمية المستدامة لتشجيع البورصات.

وأشار إلى أن الخدمات المالية ترتبط ارتباط وثيقا بعملية التكنولوجيا المالية، مشيرا إلى أن عمليات تنظيم أسواق المال تحتاج إلى جهود كبيرة من القائمين على أسواق المال فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية في الأسواق.