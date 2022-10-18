«محيي الدين»: مؤتمر المناخ قمة لتنفيذ التعهدات وتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن مؤتمر المناخ cop 27 المقرر عقده خلال أيام قليلة فى ندينة شرم الشيخ بمشاركة قادة ورؤساء العالم سيكون الأكبر حشدا على الإطلاق فى تناول قضايا التمويلات، كما أنه قمة لتنفيذ التعهدات لتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة للاستثمار فى قضايا المناخ.

وقال خلال كلمته بمعسكر الإعلاميين التدريبي للتغير المناخى – الذى تنظمه شركة نستله مصر لمناقشة القضايا البيئية في ظل استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ – إن موضوعات قضايا المناخ تتطلب جهودا كبيرة ومشاركة جميع القطاعات المختلفة والفئات المجتمعية.

وأضاف محيى الدين، أن هناك 4 محاور رئيسية في تناول قضايا المناخ، تتمثل فى تخفيض الانبعاثات الضارة، والتوافق مع الانبعاثات، والأضرار والخسائر المتوقعة والناجمة عن الانبعاثات، والتمويل والاستثمار في المشروعات الخضراء منخفضة الانبعاثات.