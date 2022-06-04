محيي الدين : تمويل العمل المناخي يجب أن يتم في إطار أشمل يضم أهداف التنمية المستدامة

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، أن العالم في سباق مع الوقت للحد من آثار التغير المناخي، مشددًا على ضرورة البدء الفوري في تنفيذ مشروعات المناخ، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان “تمويل التنمية المستدامة: من تعافي شامل ومستدام إلى مستقبل مرن”، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وزير المالية محمد معيط.

وقال محيي الدين “إن تمويل العمل المناخي يجب أن يتم في إطار أشمل يضم كل أهداف التنمية المستدامة”، مشيرًا إلى أهمية وجود خطة عمل مُحكمة لمشروعات المناخ بما يجذب إليها جهات التمويل والمستثمرين.