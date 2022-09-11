محيي الدين: الوضع أسوأ مما كان.. و900 مليون شخص سيعانون من فقر غذائي في 2030

قال محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، إن العالم في وضع أسوأ مما كان عليه في 2015 عندما تم الإعلان عن استراتيجية التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأضاف محيي الدين خلال كلمته في مؤتمر الطريق إلى شرم الشيخ، أن الدراسات كانت تتوقع أن عددا ممن سيعانون من الفقر المدقع والأمن الغذائي سيصل إلى 700 مليون شخص بحلول 2030 ولكن هذا الرقم وفقا للأحداث الجارية من كورونا والأزمة الأوكرانية سيرتفع إلى 900 مليون شخص.

وأوضح أن تلك الأعداد ستعاني من أزمة الأمن الغذائي على مستوي العالم والجزء الأكبر سيكون في عدد من الدول النامية.

وكشف عن أن حوالى 800 مليون نسمة محرومون من الطاقة الكهربائية، منهم 600 مليون في قارة إفريقيا.

وأشار إلى أن قمة المناخ cop27 المقبلة في مصر ستجمع العالم بشكل كامل وستعمل على تقديم حلول للعالم أجمع عبر عدة محاور أبرزها تبني منهج شامل للتغير المناخي وتتناوله قمة المناخ في محاورها المختلفة والعمل على ضخ استثمارات تخفض من أضرار المناخ.