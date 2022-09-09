محيي الدين : التمويل المناخي لأفريقيا غير عادل.. والقارة لا تسهم سوى بنحو 3% من إجمالي الانبعاثات

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن التمويل المناخي بالقارة الأفريقية غير كافٍ، كما أنه ليس بالقدر المطلوب من الكفاءة؛ نظرًا لطول المدة التي يصل من خلالها التمويل إلى البلدان النامية. كما أكد أن التمويل المناخي المقدَّم إلى أفريقيا حاليًّا غير عادل، حيث إن أفريقيا لا تسهم سوى بنحو 3% من إجمالي الانبعاثات.

وشدد محيي الدين على ضرورة تفعيل دور الجهات الفاعلة غير الحكومية وبناء القدرات من أجل تعزيز العمل المناخي ومواجهة الفجوات التمويلية بالاقتصادات النامية على وجه الخصوص.

في السياق نفسه أشار محيي الدين إلى حرصه على تبنِّي نهج شامل لدفع أجندة العمل المناخي من خلال دمج البعدين الإقليمي والمحلي،

منوهًا بالأفكار المبتكرة والمشروعات القابلة للتمويل التي أسفرت عنها المنتديات الإقليمية الثلاثة الأولى في إطار سلسلة من خمسة منتديات إقليمية يشارك رواد المناخ في استضافتها مع رئاسة COP27 واللجان الإقليمية الاقتصادية للأمم المتحدة،

وتنعقد تلك المنتديات تحت اسم “نحو مؤتمر الأطراف السابع والعشرين: المنتديات الإقليمية حول المبادرات المناخية لتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة”.

كما أشار محيي الدين إلى انعقاد منتديات في بيروت وجنيف خلال الفترة المقبلة.

ولفت محيي الدين إلى أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية بالمحافظات المصرية، وتنقسم تلك المشروعات إلى ست فئات: المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة)،

والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

وأعرب محيي الدين عن تطلعه لنقل تلك المبادرة المصرية إلى المستوى العالمي وتنظيم مسابقة بشكل سنوي لاختيار أفضل المشروعات وتقديم الدعم اللازم لها.

كما أكد محيي الدين ضرورة وضع معايير محددة للتمويل المستدام، مشيرًا إلى انعقاد اجتماع المائدة المستديرة العالمي السابع عشر (GRT) التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وهو حدث عالمي كبير لوضع جدول الأعمال بشأن التمويل المستدام.