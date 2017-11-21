محيى الدين: الدين العام والإرهاب تحديات تواجه الاقتصاد الأفريقى

قال الدكتور محمود محيى الدين، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى، إن هناك ملامح تطور فى الاقتصاد الأفريقى، تتمثل فى نمو الناتج المحلى بدول دول الشمال، إلا أن مسالة ارتفاع معدلات الدين العام، والإرهاب، والنزاعات، ما زالت تمثل تحديًا لنمو اقتصادات هذه الدول. أشار «محيى الدين»، خلال كلمته بالمؤ

قال الدكتور محمود محيى الدين، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى، إن هناك ملامح تطور فى الاقتصاد الأفريقى، تتمثل فى نمو الناتج المحلى بدول دول الشمال، إلا أن مسالة ارتفاع معدلات الدين العام، والإرهاب، والنزاعات، ما زالت تمثل تحديًا لنمو اقتصادات هذه الدول.

أشار «محيى الدين»، خلال كلمته بالمؤتمر السنوى الحادى والعشرين لاتحاد البورصات الأفريقية الذى تستضيفه القاهرة، إلى أن القارة الأفريقية تمتلك فرصا للنمو على صعيد القطاع الزراعى، الذى يستقطب الكثير من العمالة، إلا أن معدلات الاستثمار فى هذا النشاط ما زالت متواضعة.

أوضح أن البنك يركز على تقديم التمويلات لقطاعات معينة مثل القطاع الغذائى، فى حين أن القطاعات الأخرى مثل قطاع الطيران فيرفض تمويلها، لأنها مرتبطة أكثر بالقطاع الخاص، وهو كفيل بها.

لفت إلى أن التعاون ما بين البورصات يعمل على تنمية اقتصاديات الدول الأفريقية، من خلال الاهتمام بالحوكمة وتنمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمور التى ركزت عليها البورصة المصرية مؤخراً.

أكد أن الاهتمام بالسندات الخضراء حول العالم، مشيرا إلى انها بلغت 12 مليار وهى وسيلة تساعد على تحقيق التنمية المستدامة لتشجيع البورصات.

أشار إلى أن الخدمات المالية ترتبط ارتباط وثيق بعملية التكنولوجيا المالية، مشيرا إلى أن عمليات تنظيم أسواق المال تحتاج إلى جهود كبيرة، من القائمين على أسواق المال، فيما بتعلق بالتكنولوجيا المالية فى الأسواق.