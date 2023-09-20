محو أمية 68 عاملا بالإسكندرية ضمن مبادرة «دواوين حكومية بلا أمية»

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تنفيذ رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري، وكلف المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية، باستمرار تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية .

وواصلت إدارة شئون الطلاب برئاسة الدكتورة رحاب فريد والهيئة العامة لتعليم الكبار بتنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية، والمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية والوصول إلى “محافظة بلا أمية”، وتم محو أمية ٦٨عاملا من العاملين بإدارة الورش والنقل بالمحافظة وذلك بعد اجتيازهم امتحان محو الأمية للوقوف على مدى قدرتهم واحتياجهم للتعليم.

وأوضحت المهندسة جيهان مسعود، أن المبادرة تستهدف القضاء على الأمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بزيادة فصول محو الأمية وخاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين.