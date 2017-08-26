محولات الفيوم الجديدة تتجاوز 90 مليون جنيه.

محمود زكيقال المهندس، أشرف فتحي عبد الرحمن، رئيس جهاز مدينة وتنمية الفيوم الجديدة، إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقوم بتنفيذ محطة محولات رفع بالمدينة، وذلك بتكلفة تتجاوز 90 مليون جنيه. وأضاف عبد الرحمن في تصريحات لـ"المال" أنه من المتوقع الإنتهاء من تنفيذ تلك المحطة خلال الربع الثاني م

محمود زكي

قال المهندس، أشرف فتحي عبد الرحمن، رئيس جهاز مدينة وتنمية الفيوم الجديدة، إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقوم بتنفيذ محطة محولات رفع بالمدينة، وذلك بتكلفة تتجاوز 90 مليون جنيه.

وأضاف عبد الرحمن في تصريحات لـ”المال” أنه من المتوقع الإنتهاء من تنفيذ تلك المحطة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2017/2018 مشيرًا إلى أن جهاز المدنية هو الممول المالي لتنفيذ المشروع.

وأشار إلى أنه جار الاستعداد لطرح نادي إجتماعي، ورياضي كبير، والذي يبلغ مساحته حوالي 5 أفدنة، متوقعا أن يحتوي المشروع على مبنى إداري، بالإضافة إلى حمام سباحة، وعدد من القاعات التي يتم استخدامها في الأفراح.

وأوضح أن الجهاز يقوم حاليًّا بالإعداد لطرح أعمال مرافق منطقة الإسكان الاجتماعي، والتي تضم 1536 وحدة من خلال مناقصة محدودة، يتنافس عليها 15 شركة مقاولات، أبرزها المقاولون العرب وحسن علام.

ولفت إلى أن أعمال المرافق تتمثل فى تنفيذ أعمال مياه وصرف صحى وكهرباء، على أن يتم الإسناد خلال شهر ونصف الشهر بحد أقصى.

ولفت المهندس، أشرف فتحي عبد الرحمن، رئيس جهاز مدينة وتنمية الفيوم الجديدة، إلى إن الجهاز بصدد الإعلان عن طرح 21 محلًّا تجاريًّا بالمدينة، بمساحات تبدأ من 30 مترًا إلى 150 مترًا؛ لتنفيذ مشروعات تجارية وخدمية بالمدينة، مشيرًا إلى أن المحالّ تقع ضمن سوق تجارية للمدينة وليست محالّ متفرقة في الأحياء.

وأوضح أن المزاد الأخير في المدينة تم منذ أكثر من 5 أشهر باع خلالها الجهاز 4 محال تجارية، بتكلفة قدرها مليون ومائة وخمسون ألف جنيه حيث تراوحت الأسعار بين 13100 و 14800 جنيه للمتر، مشيرًا إلى أن تلك الأسعار تسجل ارتفاعًا يصل إلى حوالي 150% مقارنة بآخر مزاد بالمدينة من ثمانية أشهر.

ولفت إلى أن الجهاز أنهى الخطة الموضوعة له خلال العام المالي الحالي 2016/ 2017 والتي تبلغ الميزانية به حوالي 390 مليون جنيه، بنسبة نجاح تتجاوز 100%.

ونبه إلى أن ميزانية الجهاز فى العام المالي الحالي تبلغ 340 مليون جنيه، وذلك بانخفاض عن السنة المالية الحالية بقيمة 40 مليون جنيه والتي سجلت 390 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الانخفاض في الميزانية يرجع إلى قيود الارتفاعات بالمدينة والتي وضعتها القوات المسلحة، مؤكدًا أن هناك تواصلًا بين هيئة المجتمعات العمرانية والقوات المسلحة لإزالة قيود الارتفاعات والتي وصفها رئيس الجهاز بالخطوة الجيدة التي تزيد من حجم الاستثمارات بالمدينة.