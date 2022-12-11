محورا «أبو ذكرى وماريا».. امتداد عمرانى جديد لـ«الإسكندرية»

فى ظل اتجاه الدولة نحو تعمير امتدادات مدينة الإسكندرية وعلى صعيد أبرز المشروعات التنموية بالثغر، تم الانتهاء من مشروع تطوير محورى «أبو ذكرى» (التعمير) و«ماريا» حسبما أفاد تقرير صادر عن محافظة الإسكندرية.

ويبدأ محور «أبوذكرى» من الطريق الصحراوى وحتى كوبرى سيدى كرير بطول 35 كيلو مترا كمرحلة أولى، والمرحلة الثانية منه تبدأ من كوبرى سيدى كرير وحتى مدخل مدينة برج العرب بطول 15 كيلومترا.

وأشار التقرير إلى أن أعمال التطوير تمت بجهود 8 شركات مُنفذة، و250 مهندسا، وأكثر من 8000 آلاف عامل، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وشهدت أعمال التطوير بمشروع محور التعميرعددا من التحديات أبرزها تقاطع خطوط البترول والمواسير النفقية، حيث تم عمل مسار للطريق الرئيسى موازٍ للمحور، وتم اعتماد المسار القديم كطريق للخدمة، وذلك لاستكمال الطريق وصولا لكوبرى سكة حديد الدخيلة، مرورا بطريق الملاحات.

وشهدت الأعمال تطهير طريق الملاحات من طبقة الملح بعمق يتراوح من 3 إلى 5 أمتار، على مساحة 3.5 مليون متر مكعب، ووضع طبقات رمل بلغت 9.2 مليون متر مكعب، وأساسات عميقة بحوالى 3.2 مليون متر مكعب، وطبقات أتربة بنحو 7.8 مليون متر مكعب.

وأشار التقرير إلى أن التحدى الثانى الذى واجه المشروع هو مرور المحور على منطقة أبراج الكهرباء، حيث تم نقلها على مسافة 50 مترا حتى لا تتعارض مع أعمال التوسعة، وصولاً لكوبرى الواحد والعشرين غرب الإسكندرية، وعلى طول الطريق بالكامل تم تنفيذ 18 كوبرى بطول 18 كيلو مترا.

كما تم إنشاء 800 عمود إنارة بارتفاع 25 مترا، ويتم تشغيله بأحدث التقنيات «دايمنج سيستم» للتحكم فى الإضاءة حسب الكثافة المرورية لتوفير الطاقة، بالإضافة إلى 1500 عامود إنارة ، وتنفيذ شبكة كابلات كهربائية بطول 40 ألف متر وزراعة آلاف الأشجار المثمرة والنخيل، للحفاظ على التناسق العام، والمساهمة فى القضاء على التلوث.

فى غضون ذلك، تم تطوير محور «ماريا» وهو المحور الواصل بين «أبو ذكرى» والطريق الساحلية مرورا بمطار برج العرب والإستاد وضاحية «ماريا» الأوليمبية.

وفى ظل اكتمال المنظومة وشريان الحياة تم إنشاء 12 منطقة استثمارية، تحتوى على مناطق خدمية وسياحية لتغذية محور أبو ذكرى على مساحة 180 ألف متر، وتضم العديد من الخدمات منها «محطات الوقود الذكية والشحن الكهربائى، محال تجارية وكافيهات، كما تم إنشاء منطقة لمعارض السيارات، تضم أكثر من 10 توكيلات للماركات العالمية.

وشهدت تلك المنطقة أيضا إنشاء مسجد يتسع لـ 800 مصلٍ، فضلا على قاعتين ملحقتين تتسع الواحدة لـ 200 فرد، بالإضافة إلى وجود دور عرض سينمائى لتغطية الجانب الترفيهى، مجهزة بثلاث قاعات بأحدث التقنيات، إلى جانب قاعة الـ »vip« ومسرح يسع 500 فرد لعرض أحدث العروض الفنية.

بالإضافة إلى منطقة سياحية تضم فندقا عصريا، تم تصميمه ليكون جزيرة داخل المياه، بتجهيزات عالمية سعتها 70 شاليها، وشاطئ يطل على بحيرة، فضلا عن المطعم المعلق المصمم على طراز فريد ويضم عددا من المطاعم المختلفة.