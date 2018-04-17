محمية وادي دجلة تستضيف بطولة أفريقيا للدراجات الجبلية السبت

أحمد عاشورتستضيف محمية وادي دجلة بالمعادي بطولة أفريقيا للدراجات الجبلية، السبت والأحد، بمشاركة 16 دولة أفريقية و62 متسابقا دوليا وعشرات المتسابقين المحليين.وقال وزير البيئة، خالد فهمي، إن هذه البطولة تعتبر الأولي من نوعها التي تستضيفها مصر بمشاركة متسابقين من مختلف الفئات من دول جنوب أفريقيا، ك

أحمد عاشور

تستضيف محمية وادي دجلة بالمعادي بطولة أفريقيا للدراجات الجبلية، السبت والأحد، بمشاركة 16 دولة أفريقية و62 متسابقا دوليا وعشرات المتسابقين المحليين.

وقال وزير البيئة، خالد فهمي، إن هذه البطولة تعتبر الأولي من نوعها التي تستضيفها مصر بمشاركة متسابقين من مختلف الفئات من دول جنوب أفريقيا، كينيا، بتسوانا، تونس، كوت ديفوار، ليسوتو، ناميبيا، المغرب، موريشيوس، النيجر، زيمبابوى، بوركينا فاسو، الجزائر، حيث يشارك في البطولة ٦ فئات: شباب، آنسات، تحت ٢٣ سنة، رجال وسيدات.

وأضاف أنه تم إختيار محمية وادي دجلة لاستضافة هذا الحدث الهام نظرا لوجود طبيعة طبوغرافية ملائمة لهذه الرياضة والمتمثلة في المرتفعات والمناطق الجبلية الوعرة، بالإضافة إلى أن المحمية تعتبر مقصدا لمجموعات من محبي هذه الرياضة، حيث يمارسون ركوب الدراجات الجبلية على مدار العام.

ولفت إلى أن وزارة البيئة انتهت مؤخرا من إعداد وتجهيز مسار الدرجات الجبلي بالمحمية، حيث تم تطوير المسار وتجهيزه بالعلامات الإرشادية الدولية الخاصة بالدراجات الجبلية، وكذلك العلامات التحذيرية والاستراحات والخرائط والمطبوعات، وذلك بالتعاون مع ممارسي هذه الرياضة المميزة، ومنهم المهندس شريف تيمور والدكتور هاني مرسي.

ويتم تنظيم البطولة يومي السبت والأحد ٢١-٢٢ إبريل ٢٠١٨، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة وبحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، والدكتور وجيه عزام رئس الاتحاد الافريقي والمصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي و ديفيد لابارتيان رئيس الأتحاد الدولي للدراجات و الا كواميه رئس اتخاد كوت ديفوار ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي