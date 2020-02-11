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محمية وادى الريان تستقبل 54 ألف زائر خلال عطلة نصف العام الدراسى

من مراحل عمرية مختلفة
عصام عميرة 12:05 م, الثلاثاء, 11 فبراير 20 12:05 م, الثلاثاء, 11 فبراير 20

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استقبلت محمية وادى الريان بمحافظة الفيوم خلال عطلة نصف العام الدراسى ، 52 ألف زائر من مراحل عمرية مختلفة ، بالإضافة إلى 2000 أجنبى ليصل عدد زائرى المحمية خلال تلك الفترة إلى 54 ألفا.

وقالت وزارة البيئة، فى بيان اليوم، إن الإقبال على المحمية هو ما يعكس التأثير الإيجابى لبرامج وزارة البيئة فى الترويج للسياحة البيئية بالمحميات الطبيعية وزيادة أعداد زائريها لما تشهده من أعمال تطوير وصيانة مستمرة تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإدارة المحميات وفق النظم العالمية لتحقق الحفاظ على الموارد الطبيعية مع تعظيم فرص التنمية الاقتصادية والترفيهية والاجتماعية للمجتمعات المحلية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد حرص الوزارة على توفير جميع سبل الأمان للزائرين بالتعاون مع محافظة الفيوم ومديرية أمن الفيوم لضمان الحماية للمواطنين والحفاظ على الموارد الطبيعيه بالمحمية .

وتعود تلك الزيادة فى إعداد الزائرين لما شهدته محمية وادى الريان خلال الفترة الماضية من تطوير مناطق الجذب السياحى ضمن خطة وزارة البيئة للتطوير المستدام للمحميات الطبيعية للحفاظ عليها للأجيال القادمة واستغلالها دون إهدار مواردها ، تحقيقاً لمبدأ التنمية المستدامة وذلك بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى .

جديرا بالذكر أن محمية وادى الريان تتميز ببيئتها الصحراوية المتكاملة بما فيها من كثبان رملية وعيون طبيعية وحياة نباتية مختلفة وحيوانات برية متنوعة وحفريات بحرية مهمة ومتنوعة .

كما تتضمن المحمية عددا من مناطق الجذب السياحى المتنوعة ومنها منطقة الشلالات والتى تعتبر من أهم مناطق الأنشطة السياحية والترفيهية بالمحمية ، كما أنها منطقة غنية بالأسماك والكائنات البحرية ، بالإضافة إلى منطقة عيون الريان والتى تقع فى الجنوب الغربى من المحمية وتتكون من كثبان رملية كثيفة متحركة ويوجد بها أربع عيون طبيعية كبريتية .

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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