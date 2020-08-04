«محمية العميد» تنجح فى إنقاذ سلحفاة بحرية وعلاجها

تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد عملية إنقاذ ترسة بحرية وعلاجها بمحمية العميد بمشاركة المجتمع المدنى والشباب والعاملين بقطاع الغوص والإنقاذ بالساحل الشمالى، مما يعكس نجاح برامج الوزارة فى رفع الوعى بأهمية التنوع البيولوجي والحياة البحرية ودور المجتمع فى حمايتها والحفاظ عليها.

وكان قد تم رصد ترسة بحرية فى حالة إعياء شديدة بأحد الشواطئ بالساحل الشمالى، حيث نجحت محمية العميد فى انتشالها بمساعدة فريق إحدى الشركات العاملة فى مجال الغوص و الإنقاذ بالمنطقة.

وفور انتشال الترسة تم أخد قياستها وإجراء الكشف الطبى عليها حيث تبين أن طولها حوالى 60 سنتيمترا ووزنها يقدر بحوالى 40 كيلو جراما، الا انها تعانى من حالة اعياء شديدة نتيجة التيارات المائية والامواج المتلاطمة بالبحر المتوسط مع وجود اصابة قديمة باحد اطرافها وقد تم توفير الرعاية البيطرية لها وعلاجها حتى تم التاكد من قدرتها على مواصلة الحياة فى بيئتها وتم اعادة اطلاقها بأحد الشواطئ بالساحل الشمالى.

وتشيد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بوعى فريق الغوص المشارك فى إنقاذ وعلاج السلحفاة كرمز للتنوع البيولوجى ، حيث إن عملية الانقاذ لم تكن عملا فرديا ، وانما ثمرة جهود مجموعة من المساهمين الذين لديهم وعي بيئي ، ابتداء من عملية الابلاغ عن وجود الترسة بالمياه مرورا بكل من ساهم فى رعايتها وعلاجها بجهود ذاتية ، حتى تم التأكد من قدرتها على مواصلة الحياة فى بيئتها الطبيعية قبل عمليه الاطلاق مما يعكس دور المواطن الفعال فى حماية السلاحف والتنوع البيولوجى، مؤكدة اننا قادرين على حماية البيئة ومواردنا الطبيعية بالاتحاد وتكامل الجهود بين كافة مؤسسات المجتمع و مواطنيه كشركاء فى حماية بيئتنا ومواردنا الطبيعية.

جديرا بالذكر أن وزارة البيئة حريصة على فتح قنوات تواصل مستمرة و فعالة مع المواطنين للإجابة عن أى استفسار عن أهمية الحياة البرية او الإبلاغ عن محاولات الاتجار أو الصيد غير المشروع فى تلك الكائنات من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنه صباحا وحتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.