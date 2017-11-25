محمود منتصر رئيسا للاستثمار القومي خلفا للصياد

أحمد عاشور:كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن اختيار محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلي السابق، رئيساً جديداً لبنك الاستثمار القومي خلفا للدكتور أحمد الصياد الذي تنتهي مدة عمله اليوم.وأضافت السعيد لـ"المال" أن منتصر سيتسلم مهامه اعتباراً من غد الأحد، وتقوم الح

أحمد عاشور:

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن اختيار محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلي السابق، رئيساً جديداً لبنك الاستثمار القومي خلفا للدكتور أحمد الصياد الذي تنتهي مدة عمله اليوم.

وأضافت السعيد لـ”المال” أن منتصر سيتسلم مهامه اعتباراً من غد الأحد، وتقوم الحكومة حالياً علي تعديل على القانون المنظم لبنك الاستثمار القومى، ضمن خطة إعادة الهيكلة التى تقودها وزارة التخطيط.

وقالت السعيد في تصريحات سابقة لـ”المال”، إن الفترة الحالية تتطلب تعديل القانون المنظم لبنك الاستثمار، بهدف تعزيز قدرته على تحقيق العمل التنموى.

وتأسس بنك الاستثمار القومى بموجب القانون 119 لسنة 1980 بغرض تمويل المشروعات التنموية المدرجة فى خطة التنمية الاقتصادية، ويسهم فى 13 شركة وهيئة خاصة وتم نقل تبعيته فى 2012 لوزارة التخطيط بدلا من وزارة المالية.

ويعانى البنك من خسائر متراكمة، وتقول الحكومة إن إنهاء ملف التشابكات المالية مع الوزارات المختلفة سيسهم فى الحد من تلك الخسائر.

وشكلت السعيد، لجنة برئاستها لبدء إجراءات إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى، وتضم اللجنة كلاً من لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ومحمد معيط نائب وزير المالية، وخالد سرى صيام الخبير القانونى ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الأسبق، وأحمد الصياد رئيس البنك.

وتعمل اللجنة على فض كل التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومى والجهات الحكومية المختلفة، وستتم الاستعانة باستشارى عالمى لاستكمال هيكلة البنك والتخلص من جميع مديونياته.