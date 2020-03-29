محمود محي الدين يدعو لحد أدنى للدخل «الشامل للكافة» لمساعدة العمالة المتضررة من «كورونا»

قال المبعوث الخاص بالأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، إن "أزمة كورونا كاشفة لقوة دول ومنشئة لقوة حكومات أخرى".

دعا الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص بالأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، لوضع حد أدنى للدخل «الشامل للكافة» لمساعدة العمالة المتضررة من أزمة فيروس «كورونا»

محمود محي الدين : الإجراءات المصرية لمواجهة أزمة كورونا جيدة

وقال محمود محي الدين في مداخلة مع برنامج الحكاية ، إن الإجراءات المصرية لمواجهة أزمة كورونا جيدة وتتماشى مع الوضع العالمي.

وأضاف: “هناك انخفاض كبير في أسعار البترول والبرميل قد يصل إلى 25 دولارا و 20 دولار والدولة ممكن تأمن مشترياتها من البترول لسنوات قادمة وتستفيد من انخفاض الأسعار”.

وخاطب الحكومة قائلا: “الحاجة التانية أنت عملت شيء كويس في الحزمة التحفيزية وهو تخفيض أسعار الوقود والبترول للصناعة، أنت محتاج تعمل شيء مماثل للأسر، خاصة الاستهلاك مش هيبقى ضخم والسعر اللي أنت بتحسب عليه حصل فيه انخفاض شديد جدا من سعر يقارب 60 للبرميل إلى سعر 20 دولار الآن”.

واستدرك: “لها حسابات معقدة لازم تتعمل طبعا خاصة أنك هتحتاج موارد إضافية لدعم الاقتصاد”.

ودعا لدعم العمالة المصرية في ظل تلك الظروف الحالية، قائلا: “فيه عندك في الحالة المصرية فيه عدد كبير من العاملين في القطاع الغير رسمي وغير مؤمن”.

وأضاف: “قد يكون الحل في رحم هذه المشكلة، و فيه فرصة ذهبية للناس اللي كان عندهم تردد في أن يبقى في العمل الرسمي وفي نظام التضامن الاجتماعي أنه يدخل بنفسه برغبته الآن إلى هذا النظام”.

واقترح محمود محي الدين تفعيل نظام الدخل الأساسي الشامل للكافة، قائلا: “فيه حاجة في العالم اسمها الدخل الأساسي الشامل للكافة، وحضرتك بتاخد أيا كان من الأجر وهناك حد أدنى للأجر لو اشتغلت يبقى ده الحد الأدنى بتاعك ولو ماشتغلتش بترجع إلى هذا الدخل الأساسي اللي بيسمحلك تعيش بيه”.

وأضاف أن “الميزانية بحاجة لإعادة ترتيب في هذا الشأن ومحتاج ترتب أولويات وترتب الإنفاق العام والحكومة يجب أن تتدخل في المجالات التي يجب تدخلها فيها”.

المبعوث الخاص بالأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 : أزمة كورنا كاشفة ومنشئة

وأكد أن “لأزمة كاشفة وهي في نفس الوقت أزمة منشئة”، مشيرا إلى إمكانية تدخل الحكومة في إتاحة رعاية صحية شاملة وتوفير سعر مواصلات مناسب ووضعت حدا أدنى للدخل تأخذه كاش حتى لو لم تعمل.

وقال: “لو الحكومة اتدخلت في إتاحة رعاية صحية شاملة ولو وفرت مواصلات عامة داخل البلد في سعر مناسب وبعض الدول المواصلات العامة فيها مجانية ولو الحكومة شالت معاك هذه المجالات وحطيتلك ما يعرف بالحد الأدنى للدخل اللي أنت بتاخده كاش هو حد أدنى شامل الناس حتى لو لم يعملوا”.

وأضاف أن “أزمة كورونا كاشفة لقوة دول ومنشئة لقوة حكومات أخرى”.