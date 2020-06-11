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محمود محي الدين : محسن عادل صاحب همة واجتهاد وكان له من اسمه نصيب

نعى الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية، وفاة الأستاذ محسن عادل، الرئيس السابق لهيئة الاستثمار، وكتب على صفحته بموقع «لينكد إن»: محسن عادل ...اسم مألوف لأهل الاستثمار والتمويل، معروف بينهم بأنه صاحب همة واجتهاد. وتابع: إذا سألت…

ايمان القاضي 5:09 م, الخميس, 11 يونيو 20 5:09 م, الخميس, 11 يونيو 20

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نعى الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية، وفاة الأستاذ محسن عادل، الرئيس السابق لهيئة الاستثمار، وكتب على صفحته بموقع «لينكد إن»: محسن عادل …اسم مألوف لأهل الاستثمار والتمويل، معروف بينهم بأنه صاحب همة واجتهاد.

وتابع: إذا سألت عنه جاءك الرد بأنه كان طيب القلب لا يتأخر عن تقديم العون و المساعدة ما استطاع؛ و أنه قد كان له في اسمه نصيب. واضاف : شغل مناصب هامة كرئيس تنفيذي للهيئة العامة للاستثمار و كان قبلها نائباً لرئيس البورصة المصرية. عُرف بنشاطه الدؤوب، و شغفه بالعمل العام، فكان عضواً بمجالس ادارة و لجان استشارية و جمعيات ارتبطت بأسواق المال و الخدمات المالية. التقيته كثيراً بوجهه الباسم البشوش، و كان دائم التعليق على مستجدات عالم المال و الاستثمار باحثا عن التطورات الجديدة التي لا تتوقف في مجالات اهتمامه و عمله.

وأضاف : انتفع بخبرته طلاب و متدربين حاضرهم، و عاملين في قطاع الاستثمار انخرط في صفوفهم، و إعلاميين تعاون معهم. ورغم كل مشاغله أتاح الوقت ليشارك بانتظام بقلمه في متابعة و تحليل الأحداث و تأثيراتها جامعاً بين الخبرة العملية التي اكتسبها و دراساته و اطلاعه المستمر. و هو في ذلك كله كان ودوداً مخلصاً لكل من عرفه.

رحم الله الأستاذ الفاضل محسن عادل و أفاض بالصبر على أهله و محبيه و كل المحزونين على فراقه. “الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون.

كان محسن عادل قد توفى أمس الأربعاء بعد أزمة صحية وسيطرت حالة من الحزن على سوق المال إثر وفاة الفقيد.

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بقلم ايمان القاضي

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