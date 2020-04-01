محمود محي الدين عن «حزمة الـ 100 مليار» : ذخيرة أولى في هذه الحرب.. هتحتاج إنفاق أكبر

قال إن "دور الحكومة هنا من خلال نشاطها الاجتماعي وسياستها المالية هيبقى مهما وحيويا في الفترة القادمة"

أكد محمود محي الدين مبعوث الأمم المتحدة لأجندة التنمية والتمويل في اتصال مع برنامج بالورقة والقلم على قناة TeN، أن حزمة الـ 100 مليار جنيه التي أقرتها مصر لمواجهة فيروس كورونا “ذخميرة أولى في هذه الحرب”.

محمود محي الدين : دور الحكومة من خلال النشاط الاجتماي والسياسة المالية سيبقي مهما وحيويا

وقال محمود محي الدين “بعد ما أعلن صندوق النقد الدولي أن العالم دخل رسميا في مرحلة ركود دي تفكرنا بأجواء ما بعد الأزمة المالية 2008، وعمل منصة للمتابعة لمتابعة الإجراءات والسياسات في كافة الدول الأعضاء ومنها مصر والدول الأخرى “. السيسي يوجه بتعليق الدراسة أسبوعين وتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة «كورونا»

وعن مصر، أضاف : “رصد ما قمنا به من أعمال وإجراءات ومنها حزمة الـ 100 مليار جنيه لتحفيز الاقتصاد، ولو بنقارن هنلاقي فعلا هناك توافق مع الاتجاهات العالمية في هذا الشأن ولكن الـ 100 مليار جنيه حزمة اقتصادية هي زخيرة أولى في هذه الحرب لأنك هتحتاج انفاق أكبر في مجال الضمان الاجتماعي وتعويض الخاسرين وأيضا دفع النشاط الاقتصادي والحفاظ عليه بحيث يكون مهيأ للإنطلاق بعد التعافي”.

وتابع محمود محي الدين : “دور الحكومة هنا من خلال نشاطها الاجتماعي وسياستها المالية هيبقى مهما وحيويا في الفترة القادمة وأتصور إننا نشتغل في هذا الأمر باعتبارنا في مارثون وليس في سباق الجري السريع بمعنى أن لا تلقي بكل جهودك وإنما على مراحل حسب الوضع وحالة الاقتصاد”.

وكانت كريستالينا غورغييفا، مديرة عام صندوق النقد الدولي قالت إنه من الواضح أن يدخل العالم مرحلة ركود سيئة أو أسوأ من الأزمة المالية العالمية.