محمود محيي الدين: 3% نصيب أفريقيا من الانبعاثات الضارة

قال الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، إن من أهداف مؤتمر المناخ cop 27 منع ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجة ونصف عن معدلاتها الحالية وصولا فيما بعد إلى انبعاثات كربونية صفرية في 2050، منبها إلى أنه على الرغم من الوعود والتعهدات لم نحقق هذا الهدف، مشيرا إلى أن الدول الأفريقية لا يزيد نصيبها عن 3% من الانبعاثات الضارة مقارنة بـ30% للصين و14% للولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال جلسة حوار ترأسها الدكتور محمود محيي الدين، وأدارها الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بحضور ممثلين عن قطاعات الأعمال المختلفة المعنيين بموضوعات الاستدامة، باتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية في إطار استعدادات مصر للتحضير للدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ Cop27 المقرر إقامتها بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022.