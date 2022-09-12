محمود محيي الدين يعلن لقاء وزيرين و27 محافظا غدا لبحث استعدادات مؤتمر المناخ

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخيCOP27 إنه سيلتقي غدا الثلاثاء وزيري التخطيط، والتنمية المحلية و27 محافظا لمناقشة استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ .

وأكد محيي الدين خلال مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأمريكية اليوم بالقاهرة أن مؤتمر المناخ يرمي لطرح حلول للمشكلات المتعلقة بالتغيرات المناخية.

ولفت إلى أن هناك حزمة من الأولويات المتعلقة بالتغيرات المناخية التي يجب التركيز عليها الفترة المقبلة لمعالجة هذا الأمر وتشمل توفير الاستثمارات في قطاعات المياه والطاقة بما يساهم في مواجهة الفقر وتوفير فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.