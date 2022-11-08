محمود محيي الدين : يجب تعزيز دور الإعلام في نشر الوعي بقضايا المناخ

أبرز الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، ردود أفعال المشاركين بالمؤتمر والتي كانت إيجابية جدًّا من حيث التنظيم وإتاحة الفرصة لنشطاء المناخ للتعبير عن آرائهم، وكذلك خلق العديد من الشراكات في المنطقة الخضراء والزرقاء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ، بمشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري، عقب إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف مع تغير المناخ.

كما أشار محيي الدين إلى الدور الهام الذي يلعبه القادة والإعلام في تعزيز الوعي بأهمية العمل المناخي من خلال تسليط الضوء على الملفات الحيوية،

حيث أشار رائد المناخ إلى الموائد الإقليمية الخمس التي أطلقتها الرئاسة المصرية للمؤتمر، بالتعاون مع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة ورواد المناخ، حيث تمّت مناقشة العديد من الملفات؛ من بينها ملف الأمن الغذائي، وإدارة المياه، والتحول العادل للطاقة النظيفة وغيرها.

كما أوضح رائد المناخ أولويات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، حيث يعدّ مؤتمرًا للتنفيذ من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور الجهات الفاعلة غير الحكومية، وتوفير التمويل اللازم.

كما أشار رائد المناخ إلى ملف التكيف، حيث يحتاج هذا الملف إلى مزيد من الجهود، بالإضافة إلى جهود خفض الانبعاثات.

وفي السياق نفسه، أوضح محيي الدين أن نحو 80% من تمويل المناخ موجَّه للتخفيف، وهذا يعني أن 20% فقط موجّه لملف التكيف، وهذا لا بد من تغييره.