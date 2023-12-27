محمود محيي الدين : من الصعب أن نري عملة موحدة لدول البريكس مستقبلا

قالا محمود محيي الدين، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إنه من الصعب رؤية عمله موحدة لدول البريكس مستقبلا، لصعوبة تنفيذ تلك الآلية حاليا لاختلاف طبيعة الدول الأعضاء.

وأضاف، خلال صالون معهد التخطيط القومي، اليوم بعنوان” هيمنة الدولار .. وأثر الحروب في مكانة العملة الصعبة وغيرها من التساؤلات”، أن حجم اقتصاد الدول المنضمة لمجموعة البريكس مؤخرا ومنهم مصر يمثل 3 تريليون دولار.

ولفت إلى أن الصين تعد من الدول ذات الثقل الاقتصادي علي مستوي العالم ويليها الهند ثم روسيا متصدرين مجموعة البريكس.

وتوقع أن تبادل للعملات بشكل مبدئي بين الدول الأعضاء، كاجراء مالي يخدم مصالح تلك الدول الأعضاء.

ويعد محمود محيي الدين رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية؛ ورئيس جمعية الشرق الأوسط الاقتصادية، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛ ورائد الأمم المتحدة السابع رفيع المستوى المعني بتغير المناخ.

تسلط الحلقة الضوء على قضية الحروب والديون والعملة الصعبة، في ظل ما يشهده العالم من حروب وصراعات مسلحة لم يشهدها منذ وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، بتداعياتها الاقتصادية والسياسية الإقليمية والعالمية وسط مخاوف متنامية من توسع دائرة تلك الحرب؛ ومع توالي الصراعات الجيوسياسية وتدهور الثقة بالنظام الدولي هناك نذر بصراعات مسلحة أكثر انتشاراً وحروب أكثر دماراً مع زيادة حدة الاستقطاب الدولي.