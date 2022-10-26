محمود محيي الدين: مصر من أكبر 4 دول عالميا في إنتاج الطاقة المتجددةعلي رأسها «الشمسية»

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخيCOP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، أن مصر تعد من أكبر 4 دول عالميا في إنتاج الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، وتعد من الدول سريعة النمو في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والمستدامة.

وأضاف محيي الدين خلال كلمته باحتفالية مصر والإمارات بمرور 50 عاما علي العلاقات والأخوة، أن مصر تتبني مخططا سريع النمو في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأخيرا التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر، في إطار استعداداتها لاستضافة مؤتمر المناخ cop 27.

وأوضح أن موازنة الدول هي التي تتحمل الجزء الأكبر في تمويل قضايا المناخ والتغيرات المناخية، لافتا إلي أن مصر والإمارات تتحمل تلك النسبة الأكبر.

وطالب محيي الدين بمنح القطاع الخاص فرصة أكبر لتمويل العمل المناخي، إذ يمثل القطاع الخاص 2% فقط من تمويل مشروعات التكيف والتخفيف للحد من تأثيرات تغير المناخ.

وتقام اليوم احتفالية بمناسبة مرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية تحت شعار “مصر والإمارات..قلب واحد”، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبدالله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة.