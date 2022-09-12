محمود محيي الدين: مؤتمر شرم الشيخ يمنح الأولوية لجذب التمويلات والاستثمارات لمشروعات المناخ

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخيCOP27، إن مؤتمر شرم الشيخ سيمنح جذب تمويلات واستثمارات لمشروعات البيئة والمناخ الأفضلية.

وأوضح أن المؤتمر أيضا للوفاء بتعهدات سابقة تم قطعها في مؤتمر كوبنهاجن الذي عقد عام 2009 لتمويل مشروعات المناخ في الدول النامية بقيمة 100 مليار دولار.

وأشار إلى أن هناك 5 محاور للعمل المناخي أبرزها الغذاء والمياه والطاقة، بجانب تعزيز البعد الإقليمي للعمل المناخي، والبعد المحلي، فضلا عن عنصر التمويل.

ولفت محيي الدين خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية المنعقد بالقاهرة اليوم، إلى إن هناك عدد من المحاور لتحقيق الأهداف المناخية، وأن مؤتمر شرم الشيخ سيكون مؤتمرا للتنفيذ الفعلي وليس مؤتمرا للوعود.

وأكد على ضرورة وضع تصور لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما يضمن حصول الأفراد على المياه والغذاء والطاقة بشكل عادل، ويهدف تحقيق التنمية على الصعيد البيئى والاقتصادي والاجتماعي.