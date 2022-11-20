محمود محيي الدين: قمة المناخ حققت إنجازا تاريخيا بإنشاء صندوق للخسائر والأضرار

أكد الدكتور محمود محيي الدين ، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، أن قمة شرم الشيخ للمناخ نجحت في تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق في القمم السابقة، وهو إنشاء صندوق للخسائر والأضرار وسيكون هذا الصندوق ممولا وله لجنة انتقالية محددة المهام في تنفيذه خلال الأسابيع والشهور القليلة القادمة.

وقال في تصريحات له اليوم: إن الإسهام في صناعة التاريخ حرفة مصرية أصيلة، في إشارة لإنشاء هذا الصندوق الذي طال انتظاره، لافتا إلى أن مصر نجحت في وضع موضوع التكيف قيد الاهتمام بربطه ببعض الأمور الحياتية الهامة الخاصة بالأمن الغذائي وتطوير قطاعات المياه وحماية الشواطئ وغيرها.

وأضاف أن التمويل حظي ببعد آخر وهو الاهتمام بكافة أبعاد التمويل في العمل المناخي، وذلك في تخفيف الانبعاثات الضارة ومنها جهود الالتزام بالتعهدات الخاصة بالـ 100 مليار دولار من جانب الدول المتقدمة رغم أنها لا تتجاوز 10%؜ من تمويل تكلفة التحول العادل للطاقة في البلدان النامية والأسواق الناشئة، بخلاف الصين، وهو ما سيتم متابعته على أن يكون التمويل العام الدولي مساندا لاستثمارات القطاع الخاص.

وأكد محيي الدين ترحيب الدول النامية بهذا الصندوق وخاصة الدول التي تعرضت على مدار العامين الماضيين لخسائر بالمليارات وضرر لقطاعها الإنتاجي نتيجة التغيرات المناخية مثل باكستان وبنجلاديش فضلا عن ما سببته من خسائر في الأرواح.

وتابع: إن مصر نجحت في وضع موضوع التكيف قيد الاهتمام بربطه ببعض الأمور الحياتية الهامة الخاصة بالأمن الغذائي وتطوير قطاعات المياه وحماية الشواطئ وحماية الأراضي من التصحر وحماية الغابات وهو ما يحتاج إلى تمويل ضخم.

وأكد رائد المناخ أن الموضوعات الثلاث الموضوعية الخاصة بالتخفيف أو التكيف أو الخسائر أو الأضرار تتلخص في الاستثمارات الضخمة والتمويل الجديد وتطوير المشروعات بما يسمح أن يكون هناك استفادة للاقتصاد والمجتمع بأسره من جهود العمل المناخي.