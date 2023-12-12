محمود محيي الدين: النمو الاقتصادي وأهداف المناخ لا يتحقق أحدهما دون الآخر

أكد الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن النمو الاقتصادي وأهداف المناخ لا يتحقق أحدهما دون الآخر.

جاء ذلك في “الجلسة الختامية رفيعة المستوى لبرنامج لعمل المناخي العالمي: الاتحاد من أجل تحقيق أهداف عام 2030 وما بعده”، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، بمشاركة رزان المبارك، رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وممثلي الرئاستين المصرية والإماراتية لمؤتمري الأطراف السابع والعشرين والثامن والعشرين، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح أنه حرص خلال فترة ولايته كرائد للمناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين على التركيز على عدد من المبادئ التي ينبغي أن تستند عليها جهود التصدي لأزمة تغير المناخ، منها أن العمل المناخي هو جزء لا يتجزأ من العمل التنموي.

وأكد أن تحقيق النمو الاقتصادي وأهداف المناخ إما أن يتحققان سويًا أو لا يتحقق أي منهما،بالاضافة إلى ضرورة تحقيق التوازن بين جهود خفض الانبعاثات وجهود التكيف وحشد التمويل اللازم لتحقيق الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر في الدول النامية.



