محمود محيي الدين: القطاع الخاص يشارك بـ3% فقط في تمويل مكافحة التغيرات المناخية

أكد دكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ لمؤتمر شرم الشيخ cop27، على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ، حيث لايشارك سوى بنسبة 3% من تمويلات إجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتي لا تتجاوز الـ 11.4 مليار دولار.

محمود محي الدين : هناك ضرورة مشاركة القطاع في توفير المشروعات المناخية

وأشار إلى أنه يجب على قادة العالم توحيد الجهود لتوفير حزمة مالية بقيمة 100 مليار دولار لمواجهة تحدي المناخ، وهي قيمة تعهدات قطعتها الدول المتقدمة في قمة كوبنهاجن للمناخ عام 2009.

ولفت محيي الدين خلال كلمته بمؤتمر الغرفة الأمريكية الذي عٌقد بالقاهرة اليوم، إلى أهمية مكافحة الفقر في افريقيا عبر خلق وظائف جديدة، ومشروعات الطاقة الجديدة، والمتجددة، مشيرا إلى حاجة إفريقيا إلى آليات مبتكرة لتمويل العمل المناخي.