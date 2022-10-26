محمود محيي الدين : العالم يعاني فائضا في الأزمات وتحديات في التمويل والعلم

قال الدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، إن العالم حاليا يعاني من فائض في الأزمات والتحديات والاضطرابات.

وأضاف خلال كلمته باحتفالية مرور 50 عاما علي العلاقات المصرية الإماراتية، أن أبرز التحديات التي يعاني منها العالم في قضايا المناخ هو التمويل والعلم وخلق أجيال لديها وعي بقضايا المناخ والتغيرات المناخية.

وأكد أهمية الدور الذي تقوم به الجهات الفاعلة غير الحكومية والقطاع الخاص في تقديم الحلول اللازمة لدفع العمل المناخي بما في ذلك قطاع الأعمال و رواد الأعمال والمستثمرين ومراكز البحوث خاصة في ضوء مستجدات الاقتصاد السياسي حول العالم .

وأوضح أن ملف تمويل العمل المناخي يحظى باهتمام كبير خلال مؤتمر الأطراف وذلك من خلال مناقشة أدوات التمويل المبتكر، وآليات خفض الديون ومقايضتها بالاستثمار المشترك في الطبيعة، وإنشاء أسواق للكربون تتناسب مع أولويات الدول النامية والأسواق الناشئة، وترشيد الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفق معايير محددة.

وتقام اليوم احتفالية بمناسبة مرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية تحت شعار ” مصر والإمارات..قلب واحد”، برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و محمد عبدالله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة.