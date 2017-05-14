محمود محيى الدين: 14% من العرب فقط لديهم حسابات مالية

- استثمار المصريين أموالهم فى الأراضى والعقارات لا يفيد الاستثمار- وضع مصر فى التقارير الدولية سيتحسن خلال العامين المقبلينأحمد الدسوقى:أكد الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى ، ووزير الاستثمار الاسبق ، ان 14% فقط من السكان البالغين فى الوطن العربى بما فيه مصر يمتلكون حس

– استثمار المصريين أموالهم فى الأراضى والعقارات لا يفيد الاستثمار

– وضع مصر فى التقارير الدولية سيتحسن خلال العامين المقبلين

أحمد الدسوقى:

أكد الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى ، ووزير الاستثمار الاسبق ، ان 14% فقط من السكان البالغين فى الوطن العربى بما فيه مصر يمتلكون حسابات مالية سواء فى البنوك او غيرها من المؤسسات المالية.

وأشار خلال لقائه ببرنامج “يحدث فى مصر” مع الاعلامى شريف عامر ، إلى ان هذه النسبة ضئيلة بالمقارنة بالقارة الافريقية التى يمتلك 34% من سكانها حسابات مالية، مضيفا:”الشمول المالى قادر على زيادة عدد المتعاملين فى الوطن العربى مع المؤسسات المالية خلال السنوات المقبلة”.

وقال محيى الدين ان وضع مصر فى التقارير الدولية سيتحسن خلال العامين المقبلين، لافتا إلى أن استثمار المصريين لاموالهم فى الاراضى والعقارات لا يفيد الاستثمار فى مصر فى شيء.