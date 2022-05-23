محمود محيى الدين: 130 تريليون دولار حجم المشاريع المعدة للتصدي لتغير المناخ

قال الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، إن حجم المشاريع المعدة للتصدي لتغير المناخ والتخفيف والتكيف تصل إلى ١٣٠ تريليون دولار، والتي تم إعدادها كمبادرة لتوثيق الاستثمارات المستدامة، سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر نحو تمويل مستدام للتنمية، إن العالم يواجه تحديات في غاية الخطورة اقتصاديا واجتماعيا.

وتابع محيى الدين أن ما يحدث حاليا علي مستوي العالم من صدمات وتحديات تتطلب تحقيق التنسيق الكامل بين الدول والمنظمات العالمية، لافتا إلى أن هناك مشاكل في التواصل بين الدول وتحدي محور رأس المال كونه في تراجع، إضافة إلى تحدي منظومة سلاسل الامداد واللوجستيات الدولية.

وذكر أن هناك ٤ محاور في التعاون الدولي أبرزها حركة التجارة وانتظام سلاسل الإمداد، ولتخفيف حدة التحديات متمثلة فيما يعرف بالكساد التضخمي وخفض معدلات النمو.