محمود محيى الدين: تأخرنا أكثر من 20 عاما في إصدار العملة البلاستيكية

أكد الدكتور محمود محيي الدين، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن مصر تأخرت أكثر من 20 عاما فى الإقدام على إصدار العملات البلاستيكية، ومن الجيد أيضا بدء العمل في تنفيذها بشكل تدريجي.

وانتقد الإهتمام بسعر الصرف على حساب مواجهة التضخم الذي يعد الأهم.

ولفت إلى أن الخسائر الاقتصادية بسبب النزاعات في العالم كثيرة، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية لها تأثير كبير أيضا على الاقتصاد، والوقاية منها واجب.

وفي سياق آخر تمنى أن يعم السلام وأن تنتهي حرب غزة لإيقاف الخسائر الكبيرة في إعداد سكان القطاع.

جاء ذلك خلال صالون معهد التخطيط القومي، اليوم بعنوان” هيمنة الدولار .. وأثر الحروب في مكانة العملة الصعبة وغيرها من التساؤلات”.