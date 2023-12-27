محمود محيى الدين : الوقاية من التأثيرات العالمية للتغيرات المناخية ضروري

قال الدكتور محمود محيي الدين، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن الوقاية من التأثيرات العالمية للتغيرات المناخية ضروري .

ولفت إلى أن الخسائر الاقتصادية بسبب النزاعات في العالم كثيرة، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية لها تأثير كبير أيضا على اقتصاد العالم، والوقاية منها ضروري.

وقال إن الأولوية والأهم حاليا هو استهداف التضخم لأي اقتصاد في العالم.

وفي سياق آخر تمنى أن يعم السلام وأن تنتهي حرب غزة لإيقاف الخسائر في الأرواح.

جاء ذلك خلال صالون معهد التخطيط القومي، اليوم بعنوان” هيمنة الدولار .. وأثر الحروب في مكانة العملة الصعبة وغيرها من التساؤلات”.