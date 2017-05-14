محمود محيى الدين: التعامل مع الاقتصاد المصرى بمسكنات يدفع ثمنه الأجيال القادمة

- تطوير التعليم يبدأ بجعل المعلم من الفئات الأعلى دخلاً فى المجتمعأحمد الدسوقى:قال الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى للتنمية المستدامة، إن التعامل مع الاقتصادى المصرى بمسكنات سيدفع ثمنه الأجيال القادمة.وأشار خلال لقائه ببرنامج "يحدث فى مصر"، مع الإعلامى شريف عامر، إل

– تطوير التعليم يبدأ بجعل المعلم من الفئات الأعلى دخلاً فى المجتمع





أحمد الدسوقى:

قال الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى للتنمية المستدامة، إن التعامل مع الاقتصادى المصرى بمسكنات سيدفع ثمنه الأجيال القادمة.

وأشار خلال لقائه ببرنامج “يحدث فى مصر”، مع الإعلامى شريف عامر، إلى أن مصر تتبنى برنامجاً متكاملاً للتنمية المستدامة والاصلاح الاقتصادى يمتد إلى 15 عاماً.





وأكد أنه يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الطبقة المتوسطة عبر تحسين رواتبها، لافتا إلى أن حماية الطبقة المتوسطة هو من التحديات التى تواجه العالم وليس مصر فقط.

وتابع :” تخفيف الضغط على هذه الطبقة يكون بدعم الرعاية الصحية والتعليم وتوفير وسائل المواصلات”.