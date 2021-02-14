محمود لاشين ومصطفى عطية مؤسساها لـ «المال»: «أتون القابضة» تخطط للتحول إلى بنك استثمار متكامل خلال 5 سنوات

«أتون القابضة للاستثمارات المالية» وافد جديد على سوق المال .. تأسست منذ 4 أشهر، لكنها سارت بخطوات سريعة للغاية، عقب تنفيذها لأولى عملياتها الاستثمارية فى السوق المحلية، من خلال الاستحواذ على شركة «فاروس لإدارة الأصول» وصندوقها الأول للاستثمار فى الأسهم.

رأسمالها المدفوع يصل إلى 80 مليون جنيه بنهاية 2021

«أتون القابضة» شركة مملوكة بالكامل لمجموعة من رجال الأعمال المصريين برأسمال مدفوع قدره 30 مليون جنيه وتستهدف زيادته إلى 80 مليونا فى المرحلة الأولى بنهاية عام 2021.

وتُخطط «أتون القابضة» للتحول إلى بنك استثمارى متكامل خلال 5 سنوات من العمل فى السوق المحلية، على أن تضم تحت مظلتها أنشطة الاستثمار المباشر، وإدارة الأصول وتكوين المحافظ المالية، والتمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى، ورعاية وقيد الشركات فى بورصة النيل، والترويج وتغطية الاكتتابات.

وتستهدف «أتون القابضة» تسجيل حجم أصول مملوكة واستثمارات مدارة بواسطة شركتها التابعة «فاروس لإدارة الأصول» بنحو مليار جنيه فى العام الأول لها بالسوق المحلية.

كما تضمنت خطة «أتون القابضة» التواجد الخارجى فى مجال الاستثمارات المالية عبر تأسيس شركة جديدة تابعة فى «دبى» ستقوم بإدارة استثمارات «أتون» فى الخارج واقتناص الفرص الاستثمارية.

تؤسس شركتى “توكيلات المنتجات الفارهة” واستثمارات مالية فى «دبى»

وتقترب «أتون القابضة» من إتمام الاستحواذ على حصة فى شركة سياحية بجانب حصص فى تطبيقين إلكترونيين بالمجال الخدمى، وتأسيس شركة فى مجال توكيلات المنتجات الفارهة «السيارات – اليخوت» برأسمال قدره 20 مليون جنيه.

تؤسس صندوق دخل ثابت بحجم مستهدف 500 مليون وآخر لضمان رأس المال

كما تسير «أتون القابضة» عبر ذراعها فى مجال إدارة الأصول «فاروس» نحو تأسيس صندوق دخل ثابت بحجم مستهدف 500 مليون جنيه، بالإضافة إلى صندوق استثمار بفئة ضمان وحماية رأس المال.

حاورت «المال» المهندس محمود لاشين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «أتون القابضة» ومصطفى عطية، أحد مؤسسى الشركة والمدير التنفيذى لـ «فاروس لإدارة الأصول»، لمعرفة تفاصيل الوافد الجديد على سوق المال وخطته الاستثمارية على الأجل القصير والطويل.

فى البداية، قال محمود لاشين، إنه تم تأسيس «أتون القابضة» منذ 4 شهور تقريبًا، تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف – فى حواره مع «المال» – أن هيكل مساهمى «أتون القابضة» يضم مجموعة مستثمرين مصريين، وهم رجل الأعمال تامر وجيه، رئيس مجموعة برايم -سبيد القابضة، الذى سيتولى منصب رئيس مجلس إدارة «أتون القابضة»، بالإضافة إلى محمود لاشين، ومصطفى عطية، وحازم الفار وهاشم غنيم.

وأوضح أن «أتون القابضة» تستهدف الاستثمارات المالية بشكل عام، إذ بدأت فى تنفيذ خططها الاستثمارية بالسوق المحلية، وكانت أولى خطواتها هى عملية الاستحواذ على شركة فاروس لإدارة الأصول وتكوين المحافظ، منذ أسبوعين فقط.

ولفت إلى أنه تم الاستحواذ على شركة صندوق فاروس الأول للأسهم، كاشفًا عن اعتزام «أتون» رفع حجم استثمارات صندوق فاروس الأول فى الأسهم بالسوق المصرية إلى 500 مليون جنيه فى العام الأول من عمر «أتون القابضة»، على أن يصل حجم استثمارات الصندوق إلى مليارى جنيه خلال عامين.

وأفصح «لاشين»، عن أن «أتون القابضة» تستهدف الحصول على رخصة رعاية وقيد وطرح الشركات فى بورصة النيل، إذ تمتلك خطة لطرح عدد من الشركات الصغيرة والناشئة فى تلك السوق خلال العام الأول من نشاطها.

وتابع أن «أتون القابضة» ستمتلك تحت مظلتها عددا من الشركات التابعة، أبرزها شركة لتوكيلات المنتجات الفارهة، إذ ستعمل تلك الشركة على الحصول على توكيلات سيارات ويخوت، لافتًا إلى أنه جار تأسيس الشركة حاليًا.

تترقب الحصول على رخص التمويل متناهى الصغر ورعاية «النيل» والترويج وتغطية الاكتتابات

وأكد أنه جار أيضا تأسيس شركة فى مجال التمويل متناهى الصغر التى سيتم تركيز أعمالها فى المجال الطبى، مشيرا إلى أن «أتون» تتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف الحصول على رخصة النشاط.

وكشف أن رأسمال «أتون القابضة» المدفوع يقدر بنحو 30 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه ستتم زيادته ليصل إلى 80 مليونا بنهاية العام الجارى، عقب الانتهاء من تأسيس الشركات التابعة.

وتابع أن رأسمال شركة توكيلات المنتجات الفارهة سيقدر بنحو 20 مليون جنيه، فيما سيتم تخصيص نحو 30 مليون جنيه لزيادة رءوس أموال شركات ستستحوذ «أتون» على حصص منها، بهدف طرحها فى بورصة النيل خلال العام الجاري.

تستهدف أصولاً واستثمارات مدارة بمليار جنيه فى عامها الأول

وأكد أن حجم استثمارات الشركة والأصول المدارة بواسطتها سيصل لمليار جنيه خلال العام الأول من إنشاء الشركة.

تستحوذ على حصص بتطبيقات إلكترونية خدمية وكيان سياحى

وعلى صعيد الاستثمار المباشر، قال إن شركته تعتزم الدخول فى شركات تكنولوجية ناشئة تمتلك تطبيقين إلكترونيين بالمجال الخدمى، بالإضافة إلى قربها من الاستحواذ على حصة فى شركة بالقطاع السياحى.

100 إلى 150 مليونا ميزانية للاستحواذات فى السوق المحلية بالمرحلة الأولى

وأكد أن «أتون القابضة» تضع ميزانية تتراوح بين 100 و150 مليون جنيه للاستحواذات المباشرة فى السوق المحلية فى المرحلة الأولى، وذلك بناء على الفرص المتاحة، لافتًا إلى أن إستراتيجية الشركة لا تهدف إلى الاستحواذ على حصص حاكمة ولكنها تهدف إلى الدخول للشركات التى تمتلك فرص نمو وبحاجة إلى تمويلات.

وعن الخدمات المالية غير المصرفية، أشار إلى أن خطة المرحلة الحالية لا تتضمن اختراق أنشطة التمويل العقارى أو الدفع الإلكترونى.

من جهته، قال مصطفى عطية، أحد مؤسسى «أتون القابضة» والمدير التنفيذى لفاروس لإدارة الأصول، إن الشركة اتخذت خطوات جادة فى نشاط رعاية الشركات ببورصة النيل، لافتًا إلى وجود شركتين سيتم طرحهما فى سوق المشروعات الصغيرة خلال النصف الثانى من عام 2021.

وأضاف أن الشركتين المستهدف طرحهما فى بورصة النيل، إحداهما تعمل فى المجال الطبى برأسمال يصل إلى 40 مليون جنيه، وهى شركة تابعة لمجموعة مستثمرين، والأخرى تعمل فى قطاع التوكيلات والتجارة.

ولفت إلى أن «أتون القابضة» ستستحوذ على حصة من شركة التوكيلات والتجارة وتزيد رأسمالها من خلال الطرح فى بورصة النيل، مشيرًا إلى وجود ملف طرح لشركة ثالثة تعمل فى مجال السياحة على أن يكون التنفيذ فى عام 2022.

وكشف أنه سيتم تأسيس صندوق دخل ثابت برأسمال قدره 10 ملايين جنيه بقيمة وثائق مستهدفة تصل إلى 500 مليون جنيه .

وتابع أنه سيتم تأسيس صندوق الدخل الثابت من خلال شركة أتون القابضة للاستثمارات المالية، عقب التعديلات الأخيرة التى أطلقتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا، والتى سمحت للشركات القابضة بتأسيس صناديق استثمار بنفسها.

ولفت إلى اعتزام «أتون القابضة» عبر ذراع إدارة الأصول بها (فاروس) تأسيس صندوق حماية وضمان رأس المال، كذلك صناديق استثمار بالأسهم خلال مرحلة لاحقة .

وعن نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات، أشار «عطية» إلى أن «أتون القابضة» تعتزم التقدم للرقابة المالية للحصول على رخصة النشاط فى النصف الثانى من 2021 .

وكشف أن شركته نجحت فى إدارة حصص المستثمرين المصريين والعرب والأجانب بصفقة استحواذ على مستشفى الصفوة الجديدة، عن طريق قطاع إدارة المحافظ المالية فى الشركة.

ولفت إلى أن الشركة تسير فى إجراءات تأسيس تابعة جديدة فى مجال الاستثمار المباشر وإدارة الأصول فى إمارة «دبى»، ستقوم بإدارة محفظة استثمارات «أتون القابضة» الخارجية.

وأشاد بأداء صندوق فاروس الأول للاستثمار فى الأسهم المتصاعد خلال الأسابيع الماضية من عام 2021، موضحا أن شركته تخطط للتعاون مع بنوك جديدة للترويج لبيع وثائق الصندوق للوصول إلى أكبر عدد متاح من المستثمرين.

وأكد أن شركته تسعى إلى زيادة قاعدة عملائها من الأفراد والمؤسسات المصريين والعرب وتحديدًا بمنطقة الخليج، فى ظل وجود فرص استثمارية كبيرة بسوق الأسهم المصرية.

وكشف عن نجاح الإدارة الجديدة فى زيادة المحافظ المدارة بواسطة «فاروس» بنحو 120 مليون جنيه رغم مرور أقل من شهر على إتمام الاستحواذ على الصندوق،عقب إتمام صفقة الاستحواذ على مستشفى الصفوة الجديدة التخصصي.

وقال «عطية» إن «فاروس» تسعى إلى الوصول بحجم المحافظ المالية التي تديرها إلى 500 مليون جنيه فى العام الجارى من محافظ عملاء محليين وأجانب، على أن تصل إلى مستوي 3 مليارات جنيه خلال 5 أعوام.

وأكد أن الشركة التابعة لـ «أتون القابضة» التى تؤسس حاليًا فى دبى ستساهم فى زيادة المحافظ المالية للمستويات المستهدفة.

وكشف أن «أتون القابضة» ستكون بنك استثمار متكامل عدا نشاط السمسرة خلال 5 سنوات .

وعن رؤية «أتون القابضة» للاقتصاد المصرى، قال محمود لاشين إن انخفاض أسعار الفائدة والمبادرة الرئاسية لتشجيع المستهلك المصرى سيساهمان فى تشجيع الاستهلاك وزيادة معدلات النمو الاقتصادى بدرجات كبيرة.

ولفت إلى أن «مصر» ستبدأ فى قطف ثمار الإصلاح الاقتصادى بالإضافة إلى الآثار الإيجابية للمدن الجديدة مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة مع آثار شبكة الطرق الجديدة على حركة التجارة، مؤكدًا أن المناخ الاستثمارى إيجابى ومشجع للمستثمرين.

وأشار إلى أن الاختفاء المتوقع لجائحة فيروس كورونا خلال أشهر قليلة، سيساهم فى تعزيز فرص النمو الاقتصادى المصرى، متوقعًا خفض سعر الفائدة بنسبة 1.5 إلى 2 % خلال العام الجارى.

وتابع عطية، أن البورصة المصرية تمتلك قطاعات مميزة أبرزها العقارات والصناعة والتجارة، لافتًا إلى أن فرص صعود أسهم تلك القطاعات كبيرة خلال العام الحالي.

وأضاف أن التوقيت الراهن ملائم لبدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مشددًا على أهمية البرنامج فى زيادة عمق السوق، ومن ثم إتاحة الفرص للمؤسسات الأجنبية فى ضخ المزيد من الاستثمارات بسوق الأسهم المحلية.

وحدد قائمة أسهم مرشحة لتحقيق عوائد مميزة فى عام 2021، وهى إبن سينا، MTI، ومدينة نصر، ومصر الجديدة للإسكان، والسويدى إليكتريك، كيما، وبنك تنمية الصادرات، والقابضة الكويتية، وماريدايف وبايونيرز.