محمود قاسم لــ«المال»: أطرح كتابا جديدا عن مهرجان الإسماعيلية للأفلام الروائية

كشف الناقد والمؤرخ السينمائي محمود قاسم للمال ، أنه انتهى من تحضير كتابا جديدا عن مهرجان الاسماعيلية السينمائية للأفلام التسجيلية والروائية وسيتم طرحه تزامنا مع الدورة القادمة للمهرجان .

وأضاف قاسم أن الكتاب سيكون بعنوان” المدينة والفيلم ” ، ويتحدث فيه عن شكل المدينة في السينما المصرية .

وأشار إلى أنه يتناول فيه بعض الأفلام السينمائية القديمة مثل فيلم ” زقاق المدق ” ، فيتناول هذا الفيلم منطقة تاريخية معينة لدرجة أننا نشعر أن الزقاق منطقة لايمكن الخروج منها ، حيث أن كل فيلم يكون له علاقة بالمدينة مثل فيلم ” اللص والكلاب ” .

وكذلك فيلم ” بين السماء والأرض” يعبر عن مدينة تمثل مصعد كهربائي لايستطيع أحدا الخروج منه، لذلك يصف كل فيلم سينمائي في الكتاب بمدينة لها شكل ومواصفات معينة .