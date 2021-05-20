ثقافة وفنون

محمود قاسم: كتابي «سينما نبيلة عبيد» بمثابة فيلم سينمائي كامل

سيقوم بطرح الكتاب في القاهرة وخارجها
أحمد حمدي 11:57 م, الخميس, 20 مايو 21 11:57 م, الخميس, 20 مايو 21

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قال الناقد الفني والسينمائي محمود قاسم للمال أن كتابه الجديد “سينما نبيلة عبيد” الذي صدر بعد عيد الفطر المبارك أصبح متاح حاليا للجمهور بدار المعارف وقد يعرض أيضا بمعرض الكتاب الفترة المقبلة.

وأضاف قاسم أن هذا الكتاب يعادل فيلما سينمائيا كاملا، ورصد فيه تاريخ ومشوار الفنانة القديرة نبيلة عبيد السينمائي وأبرز محطاتها السينمائية المختلفة مع كبار المخرجين والمؤلفين والأجيال المختلفة الذي تعاملت معهم.

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وأشار إلى أنه سيتم طرح الكتاب في أكثر من محفل الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه يتناول سيرة نبيلة عبيد الفنية بدرجة كبيرة مقارنة بحياتها الخاصة التي تتواجد من خلال بعض المواقف الإنسانية في حياتها فقط.

وأكد أنه سيقوم بطرح الكتاب في القاهرة وخارجها أيضا، ليحقق انتشارا واسعا وتتعرف الأجيال الجديدة على مشوار فنانة كبيرة بحجم وقيمة ومكانة نبيلة عبيد.

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بقلم أحمد حمدي

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