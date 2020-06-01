محمود قاسم : سأقوم بتأسيس نادي سينما للأطفال

قال الناقد السينمائي محمود قاسم إنه يقوم بتأسيس نادي سينما للأطفال عبر يوتيوب، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية.

وأضاف محمود قاسم للمال أنه سيتم عرض فيلم للأطفال في إحدى القاعات التي سيتم تخصيصيها لهذه الفكرة، لافتا أنه بعد عرض الفيلم سيتم عمل مناقشة وندوة عنه بحضور الجمهور.

وأكد محمود قاسم أيضا أنه يقوم حاليا بعمل اتصالات مع أشرف كدوس المسوؤل عن دار الكتب، لأخذ الموافقة على حقوق البث لأفلام كثيرة سيتم عرضها من خلال هذه الفكرة الجديدة.

وتابع قاسم أنه يتمنى أن تنجح هذه التجربة، وتكون فيها توعية وتثقيف للأطفال بالسينما الجيدة.