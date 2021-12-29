استثمار

محمود فوزى: 130% نموًا فى إيرادات «مصنع 10 الحربى» العام الماضى

إيرادات الوزارة سجلت 15.5مليار جنيه خلال 2020/2021
أحمد اللاهوني 2:12 ص, الأربعاء, 29 ديسمبر 21 2:12 ص, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

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أعلن المهندس محمود أنور فوزى، رئيس شركة أبى قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربى)، أن الشركة حققت نموًا فى إيراداتها بواقع 130% خلال العالم المالى الماضى المنتهى فى 30 يونيو 2020.

وأكد رئيس شركة أبى قير للصناعات الهندسية فى تصريحات لـ «المال»، أن (مصنع 10 الحربى) لديه خطة سنوية لزيادة الإيرادات من خلال التوسع فى دائرة عملائه.

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وكان المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الإنتاج الحربي، قد أعلن فى وقت سابق أن إيرادات الشركات التابعة سجلت 15.5مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2019/2020، مقابل 13.2 مليار خلال العام الماضي 2018/2019.

وشركة أبى قير للصناعات الهندسية هى إحدى شركات الهيئة القومية للانتـــــــاج الحربى، تم إنشاء المصنع فى عام 1952 وكان أول وحدات قطاع الإنتاج الحربى.

تم افتتاح المصنع فى 1954/7/26 وذلك لبدء إنتاج الذخيرة، صدر قرار مجلس المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية 233 لسنة 1963 بالترخيص لمصنع 10 الحربى بالاستمرار فى العمل كشركة مساهمة باسم شركة أبى قير للصناعات الحربية والمدنية ( مصنع 10 سابقا ) اعتباراً من 1964/7/1 .

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وصدر قرار وزير الإنتاج الحربى رقم 3 المؤرخ فى 1975/5/4 بتعديل اسم الشركة من شركة أبى قير للصناعات الحربية والمدنية إلى شركة أبى قير للصناعات الهندسية.

والشركة رائدة فى الصناعات الهندسية وحاصلة على شهادة ISO 9001 وشهادة ISO 14001 وشهادة OHSAS 18001 ومن بين منتجاتها: عــلـــب الأيـروســـول الفـــارغــــة، وعلب الأغذية والبويات الفارغة، وخــــطـــوط الخــبــــيــــزالآلية والنصف آلية وتضم “عجانة – قطاعة – فرادة – فرن تسوية خبيز بلدى/شامى، فرن تسوية الخبز الافرنجى”، وخرطوش الصيد الرماية.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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