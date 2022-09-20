محمود عبد الستار : عمرو كمال وشاكوش وبيكا في حفل واحد قريبا بالكويت

كشف منظم الحفلات محمود عبد الستار للمال ، أنه يقوم حاليا بالتحضير لإقامة حفل غنائي كبير يجمع نجوم أغاني المهرجانات بمصر الثلاثي ” حسن شاكوش ” وعمر كمال ” و” حمو بيكا” معا في حفل فني واحد .

وأشار إلى أنه سيقام الحفل بدولة الكويت بقاعة أرينا المؤتمرات الكبرى هناك وبالتحديد في 6 أكتوبر القادم .

وأضاف عبد الستار إلى أن الحفل يضم مفاجأت فنية كبيرة للجمهور الكويتي والعربي ، مشيرا الى أنه يجهز لأكثر من حفل غنائي كبير الفترة المقبلة خارج مصر مع نجوم كبار في الغناء المصري بعد انتهاء حفل مطربي المهرجانات .