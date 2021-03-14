محمود عبد الستار: أعود للحفلات الغنائية خارج القاهرة أواخر مارس الجاري

قال منظم الحفلات محمود عبد الستار، إنه سينظم حفلا غنائيا كبيرا بجامعة المنصورة أواخر مارس الجاري، وذلك بعد توقف فترة طويلة عن إحياء الحفلات الموسيقية خارج القاهرة نظرا لظروف جائحة كورونا.

وأضاف عبد الستار لـ”المال”، أنه سيحيي الحفل سعد الصغير، ومن المفترض أن يشارك أيضا مطرب المهرجانات حسن شاكوش لكن لم يتم الاتفاق بشكل نهائي معه حتى الآن.

وأوضح أنه يقوم حاليا بالتجهيز لهذا الحفل الغنائي الكبير، لافتا إلى أنه سيقدم فيه كثير من المفاجآت الفنية للجمهور الذي سيحضر الحفل وسيتواجد فيه شخصيات مهمة، إضافة لمسؤولي وإدارة جامعة المنصورة.