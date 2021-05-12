محمود عباس لأمريكا وإسرائيل: لقد طفح الكيل ارحلوا عنا (فيديو)

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تحية لكل أحرار العالم الذين يقفون في الدفاع عن فلسطين، مخاطبا إسرائيل وأمريكا بالقول: “لقد طفح الكيل ارحلوا عنا”.

وقال في كلمة متلفزة الثلاثاء : “تحية لكل أحرار العالم الذين يقفون معنا في دفاعنا عن أنفسنا و الرحمة لشهدائنا الأبرار والشفاء لجرحانا الأبطال والتحية لاسرانا البواسل و موعدنا النصر والعزة .

وأضاف محمود عباس ، قائلا : “أوجه كلمتي بالذات إلى أمريكا وإسرائيل : لقد طفح الكيل ارحلوا عنا، حلوا عن صدورنا سنبقى شوكة في عيونكم ولن نغادر وطننا وبلدنا، انهوا احتلالكم لبلادنا اليوم وليس غدا”.

وتابع: “لم نرتكب جريمة 48 ولا جريمة 67، الشيخ جراح لن يستكين ولن يهدأ ولن يسكت وغيره الجميع، الكل لن يغادروا، إذا أردتم السلام والأمن والأمان لا يأتي بقوة السلاح والقهر، تعالوا إلى كلمة سواء”.

واستطرد: “لن نتحمل أكثر مما تحملنا ولن نصبر أكثر مما صبرنا لكننا سنصمد أكثر مما صمدنا حتى نحقق إنهاء الاحتلال من كل أراضينا المحتلة وعلى رأسها القدس الشريف”.

وأضاف: “بينما يقف هذا الشعب موحدا في مواجهة هذا العدوان في الدفاع عن نفسه وحقوقه وسوف يواصل هذا الحق حتى ينال ما يريد من الحرية والاستقلال وإزالة الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وقال محمود عباس : “لقد تحركنا على كل المستويات التزاما بمسئولياتنا الوطنية، وسوف تواصل القيام بكل ما هو ممكن لكف يد هذا الاحتلال عن الأراضي والمقدسات، وسوف يتدارس اليوم كل خيارتنا التي تضمن ذلك ، فإن القدس خط أحمر”.