محمود عامر لـ«المال»: مشهد واحد في «أعمل إيه» أعادني لأذهان المشاهدين بعد سنوات

قال الفنان القدير محمود عامر للمال الذي يشارك في مسلسل “أعمل إيه” الذي يعرض حاليا للمشاهدين ، أنه يتواجد في أحداث العمل بـ6 مشاهد فقط بشخصية مدرس اللغة العربية ” عم شاهين ” وانتهى تماما من تصويرها، مشيرا إلى أنه المسلسل أعاده لأذهان المشاهدين بعد سنوات.

وأضاف أن مشهد اعترافه لضابط الشرطة أمام النجم خالد الصاوي بمحاولته التهجم على ” فتحي” في منزله للحصول على الفيديوهات التي قام بتصويرها لابنته وابتزازها ماديا بها من أجل أن يسلبها شرفها ، أحدث ضجة كبيرة على منصات السوشيال ميديا ولم يتوقع هذا النجاح أبدا .

ونوه عامر أن شخصيته في المسلسل ” عم شاهين ” ، برغم بساطتها لكنها أثرت في كثير من المشاهدين ، موضحا الأمر ليس بعدد المشاهد وإنما بتاثيرها في أحداث العمل الفني .

ونوه كذلك أنه يردد عليه اليومين الماضيين سؤال متكرر من الجمهور في الشارع عن سبب غيابه عن الدراما والساحة الفنية لفترة طويلة، لاسيما بعد ظهوره في مسلسل أعمل ايه وإشادة الكثيرين بأدائه في شخصية عم شاهين ، متمنيا أن يكون هذا الدور فاتحة خير عليه الأيام القادمة ويعود بقوة بأكثر من عمل فني للجمهور .