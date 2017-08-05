محمود طاهر: قانون الرياضة يتضمن عوار في بعض أجزائه

- لم نتلقى أخطار رسمي بموعد مناقشة اللائحة الاسترشادية في مجلس النواب - اتفقنا مع وزير الرياضة على تقبل مساوئ القانون وتغييره لاحقًا - لن نتقدم بشكوى للجنة الأوليمبية الدولية في هذه الحالة على المصرى قال المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن قانون الرياضة ملئ بالإيجابيات، ولكنه تض

– لم نتلقى أخطار رسمي بموعد مناقشة اللائحة الاسترشادية في مجلس النواب

– اتفقنا مع وزير الرياضة على تقبل مساوئ القانون وتغييره لاحقًا

– لن نتقدم بشكوى للجنة الأوليمبية الدولية في هذه الحالة

على المصرى

قال المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن قانون الرياضة ملئ بالإيجابيات، ولكنه تضمن تشابكات وعوار في بعض أجزائه، وسبق أن أعلن الأهلي هذا الأمر عند الاجتماع بوزير الشباب والرياضة في مجلس النواب.

وأضاف طاهر، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر النادي بالجزيرة، اليوم السبت، أن الغرض الأساسي من قانون الرياضة كان منع التدخل الحكومي وتعظيم دور الجمعيات العمومية الخاصة بالأندية، وتعجب طاهر أن رغم كون النادي الأهلي هو قلعة الرياضة والنادي الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا، ولكن هذا لم يجعل المسؤوليين يهتمون بمعرفة رأي الأهلي في القانون.

وأكد رئيس الأهلي، أنه النادي اتفق مع الوزير أن الرياضة المصرية تعيش مرحلة انتقالية وعلينا تقبل القانون ومساندته الآن، ثم يتم تغييره خلال الفترات المقبلة، مضيفًا أن مساوئ القانون ستظهر عند بدء تطبيق القانون، خاصة أنه لا يشجع على الاستثمار الرياضي.

وأشار طاهر، إلى أن مجلس الأهلي تفاجئ بوضع لائحة استرشادية للأندية والهيئات الرياضية دون معرفة رأي النادي الأهلي، وهذا الأمر غير منطقي؛ لأن من الواجب أن يشارك في وضع اللائحة جميع الأندية الرياضية، مؤكدًا أن من وضع اللائحة لا يعلم ظروف إدارة الأندية، وما هي المعوقات التي يواجهها الأهلي والمقترحات التي يريد تطبيقها.

وتعجب رئيس الأهلي، من الذين ادعوا أن لائحة الأهلي الجديدة ستخالف المواثيق الأوليمبية، كاشفًا أن المواثيق الأوليمبية تحظر تدخل الاتحادات الوطنية في شؤون الأندية ولوائحها وجمعياتها العمومية.

وقال طاهر، إن الأهلي يعترض على مركز التسوية والتحكيم الذي تم تشكيله مؤخرًا برئاسة رئيس اللجنة الأوليمبية، لأنه أمر مخالف للقوانين حيث أن هذا المركز لا بد أن يكون مستقل ومكون من مستشاريين قانونيين.

وأشار طاهر أن هناك بند خطير في اللائحة الاسترشادية حال اعتمادها، وهو وجود حق للجنة الأولمبية أن تغير أي بند في اللائحة الاسترشادية، وهو الأمر الذي يرفضه مجلس إدارة النادي الأهلي، مشددًا على أن خلافات الأهلي مع اللجنة الأوليمبية المصرية، هو مجرد خلاف في وجهات النظر ليس أكثر.

وأوضح طاهر، أنه أثير لغط كبير خلال الفترة الأخيرة ليس له أساس من الصحة، لذلك لا بد من التوضيح أن مجلس الأهلي ليس في عداء مع أحد، وأن الأهلي له وجهة نظر يعرضها للدفاع عن حقوقه في وضع لائحته الخاصة دون الدخول في معركة مع أي جهة.

وأضاف طاهر أن الأهلي يحاول إرساء أمورًا تتناسب مع قيمة وقدر النادي الأهلي الذي تم إنشائه عام 1907، ويملك لائحة صدرت 1907 قبل تشكيل اللجنة الأوليمبية وقبل أن يوجد قانون رياضة أو وزارة شباب ورياضة أو لجنة أوليمبية.

وقال إن اكتمال نصاب الجمعية العمومية في هذا التوقيت، يعد نصابًا تعجيزيًا من الصعب إكماله في يوم واحد، وبالمقر الرئيسي فقط خلال تلك الفترة بالصيف، مضيفًا أن تنظيم الجمعية العمومية على يومين، وفي أكثر من مقر هو نوع من التيسير على أعضاء الجمعية العمومية، حتى يحضر أكبر عدد ممكن ويقومون بالتصويت على اللائحة، وأكد طاهر أن مجلس الأهلي لن يتراجع عن الدفاع عن حقوق الجمعية العمومية في وضع لائحة النظام الأساسي للنادي.

وأشار طاهر، إلى أن النادي ذهب إلى مجلس النواب بدعوة من رئيسه علي عبدالعال، ولكنه تفاجئ بتحديد يوم 3 يوليو لمناقشة اللائحة الاسترشادية دون إخطار الأهلي بالمعاد بشكل رسمي، وأن النادى تلقى صدمة بأن 3 أندية فقط هي من حضرت الاجتماع الخاص بمناقشة اللائحة الاسترشادية، بالإضافة إلى غياب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

وأعرب طاهر عن حزنه من ردود أعضاء مجلس النواب حول مطالبة المجلس الذي لا يستطيع إتمام الجمعية العمومية بالرحيل، مؤكدًا أن دور خبراء القانون رجائي عطية والمستشار عبدالمجيد محمود الذين استعانا بهما الأهلي هو صياغة لائحة النادي في قالب قانوني منضبط.

وألمح إلى أن اللائحة الاسترشادية لم تنص أن يكون المترشح يحمل الجنسية المصرية أو يكون قد قضى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونيًا، كما أنه سمحت بالترشح لأصحاب المؤهلات المتوسط، موضحًا أن كل هذه الأمور يريد مجلس الأهلي تعديلها في اللائحة الجديدة.

وقال طاهر، إن كل من اتهم مجلس الأهلي بالإقصاء فهو يملك عقلية تآمرية؛ لأن مجلس الأهلي لم يفكر أبدًا بهذه الطريقة، مضيفًا أن مجلس القلعة الحمراء، ليس معينًا ولكنه منتخبًا بأكثر من 12 ألف صوتًا، مشيرًا إلى أن هناك من أفسد العملية الانتخابية التي جاء من خلالها المجلس الحالي للأهلي، وأوضح طاهر أن المجلس الحالي قبل التعيين حفاظًا على استقرار كيان الأهلي، وحتى لا يتعرض النادي لأي خلل إداري أو فراغ تنظيمي.

وقال طاهر، إن النادي قد يتقدم بشكوى إلى اللجنة الأوليمبية الدولية، حول إلزام الأندية بقبول اللائحة الاسترشادية، مضيفا أن تقديم الأهلي لشكوى إلى الأولمبية الدولية، مرهون بعدم تعرض الرياضة المصرية لأي عقوبات، مؤكدا أن الأهلي حريص كل الحرص على مصلحة الرياضة المصرية والمنتخبات الوطنية.

وأوضح إن أعضاء فرع الشيخ زايد، لا بد أن يشاركوا في الجمعية العمومية بموجب حكم قضائي، وبناءً على خطاب الجمعية العمومية، الذي طالب النادي بإشراك أعضاء الشيخ زايد في الجمعية العمومية، وأضاف طاهر، أن الأهلي مطالب بإشراك أعضاء فرع الشيخ زايد في الجمعية العمومية الخاصة.

وأكمل طاهر، إن فتح الكلام حول انتخابات النادي سيفتح باب للغط، وسينعكس على أعضاء الجمعية العمومية خلال الاقتراع على اللائحة الجديدة، مضيفا: أن الحديث عن الانتخابات المقبلة، قد يفقد المجلس السيطرة على شؤون النادي، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يأت موعده بعد، وأشار إلى فترة الانتخابات هي 45 يومًا، يتم خلال منح المساحة الكافية لجميع الأطراف، وحتى تخرج العملية الانتخابية بشكل منضبط، وفي صورة تليق باسم الأهلي والرياضة المصرية.

وقال رئيس النادي الأهلي، إن عدد أعضاء مجلس الإدارة في لائحة النظام الأساسي الخاصة، التي تم الانتهاء من صياغتها، والمزمع التصويت عليها نهاية هذا الشهر- يتحدد وفقـًا للقدر المعقول وحسب الظروف الخاصة بالنادي الأهلي وإمكاناته وحدوده.

وأشار طاهر، إلى أن تجربته الشخصية، كعضو مجلس إدارة لدورتين إبان رئاسة الكابتن صالح سليم، كانت مختلفة عن الظروف الحالية، حيث كان العدد وقتها 10 أعضاء منتخبين، و3 أعضاء معينين من ذوي الخبرات، وكانت صلاحيات الأعضاء المعينين محدودة جدًا في التصويت داخل مجلس الإدارة، وبالتالي كان الأمر يتوقف على 10 أعضاء فقط على نحو فعلي.

وأكد طاهر، أن العدد في اللائحة الجديدة 9 أعضاء فقط، وهو عدد معقول ومتوازن بالنظر إلى ظروف النادي الخاصة، وإلى أن هذا العدد يمنح مجلس الإدارة السرعة في مناقشة وتداول شئون النادي، وفي ذات الوقت يمنح المجلس المقدرة والإنجاز والحسم في اتخاذ القرار.

وألمح طاهر، أن المجلس التنفيذي هو المعول عليه في تنفيذ القرارات، وتصريف أمور النادي بفاعلية، حيث يعد المجلس التنفيذي هو قلب النادي، وكلما كان عدد أعضاء المجلس متوازنـًا انعكس ذلك على القيام بالمهام الأساسية للكيانات الإدارية داخل النادي برشاقة وحسم.

وعلى الصعيد الكروى، قال طاهر، إن النادي اشترك في البطولة العربية للأندية لأسباب وطنية وسياسية؛ لأن عدم مشاركة الأهلي سيؤدي إلى فشل البطولة، مضيفا أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، كان يرفض المشاركة في البطولة العربية، بسبب عدم حصول اللاعبين على راحة لمدة 3 سنوات.

وأكد أن الأهلي خرج من البطولة بفريقين جاهزين، وعلى نفس القوة للمشاركة في أي مباراة رسمية، مشيرًا إلى أن البطولة منحت الفرصة للاعبين الذين لم يحصلوا على مساحة كبيرة للمشاركة في الموسم الحالي، مشددا على أن مشاركة الأهلي في البطولة جاء لصالح مصر؛ لأن ليس من الطبيعي أن يكون أكبر نادي في مصر خارج البطولة.