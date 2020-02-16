محمود صقر: البرلمان يقترب من إصدار قانون الوقف الخيرى للبحث العلمى

لجوائز الدولة ويتم منحها من خلال دعم نقدى أو ميداليات ذهبية

قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ، إن الأكاديمية ، تخصص نحو 10 ملايين جنيه سنويا لجوائز الدولة ويتم منحها من خلال دعم نقدى أو ميداليات ذهبية .

وأشار صقر إلى أنه رغم رمزية الجوائز إلى أنها تمنح العلماء رسالة شكر من الدولة على إسهاماتهم.

وكشف محمود صقر عن اقتراب البرلمان من إصدار قانون الوقف الخيرى فى مجال البحث العلمى ، ما يعكس دعم البلد بالكامل للعملاء.

ولفت رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا صقر إلى أن الوقف الخيرى فى مجال البحث العلمى ، يعد أو وقف من نوعه فى تاريخ مصر الحديث.

واستكمل صقر أنه بموجب القانون المرتب فسيتم مطالبة المجتمع والمؤسسات والأفراد ، بتخصيص جزء من ثرواتهم كوقف خيرى لدعم تطوير البحث العلمى .

وأضاف صقر أنه خلال السنوات الأخيرة استحدثت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ، جوائز الباحثين ومنها جائزة المرأة ، وجائزة رواد مصر.

ونظمت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، اليوم احتفالية تسليم أوسمة العلوم والفنون من الطبقة الأولى ونوط الامتياز من الطبقة الأولى للفائزين بجوائز الدولة (النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية) عن عامى 2017 و2018 والتى منحهم إياها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عيد العلم فى أغسطس 2019.

كما تتضمن الاحتفالية تسليم جوائز الفائزين بجوائز الرواد عن عامى 2017 و2018، وتسليمهم درع الأكاديمية ، وتكريمهم بجوائز المرأة عن عامى 2017 و2018 أيضاً وتسليمهم شهادات تقدير.

وتشمل الاحتفالية أيضا تكريم الحاصلين على جوائز الهيئات والأفراد عن أعوام 2014، 2015، 2016، 2017، و2018.