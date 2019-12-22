اقتصاد وأسواق

محمود سليمان: قواعد الـ«آى سكور» بالبنوك من أبرز العقبات أمام الصناعة المحلية

وأضاف رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادى الرابع ، أن استمرار العمل بهذا النظام يعوق تمويل الصناعة وتوسعاتها وانشاء مشروعات جديدة
المال - خاص 4:17 م, الأحد, 22 ديسمبر 19 4:17 م, الأحد, 22 ديسمبر 19

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قال الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات ، أن قواعد الـ «آى سكور» بالبنوك من أهم العقبات التى تواجه الصناعة المحلية، مشيرا إلى أن هذا النظام يضع المستثمر فى القائمة السوداء عند تعثره فى سداد أحد القروض.

وأضاف رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادى الرابع ، أن استمرار العمل بهذا النظام يعوق تمويل الصناعة وتوسعاتها وانشاء مشروعات جديدة

وطالب بضرورة إعادة النظر فى قواعد الـ «آى سكور» بالبنوك والغائها أسوة بدول العالم التى حرصت على دعم الصناعة وتسيير تمويلها.

كما طالب بتسهيل عملية استيراد الخامات وغيرها من مستلزمات الإنتاج والذى سيسهم فى زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات .

فريق المال

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بقلم المال - خاص

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